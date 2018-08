von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: TSG Backnang – FC 08 Villingen (Samstag, 15.30 Uhr). Nach dem 3:0-Pflichtsieg im Pokal am Mittwochabend in Denkingen startet der FC 08 Villingen am Samstag in Backnang in die Oberliga-Saison – nicht ohne Personalsorgen.

Damian Kaminski fällt weiterhin aus. Eine MRT-Untersuchung seines Rückens soll kommende Woche genauere Aufschlüsse über den Gesundheitszustand des Stürmers bringen. Nicht mit dabei ist auch Kamran Yahyaijan, der zwar wieder voll im Training ist, für den die Partie aber noch zu früh kommt. Noch Rot-gesperrt von der letzten Saison ist Yannick Haag, während sein Bruder Patrick aufgrund von Trainingsrückstand vorläufig auf der Bank Platz nehmen dürfte. Mit Volkan Bak fehlt außerdem noch ein weiterer Offensivmann – und zwar urlaubsbedingt. Umso wichtiger ist deshalb, dass Benedikt Haibt wieder mit an Bord ist. „Man hat in Denkingen nach seiner Einwechslung gesehen, wie viel Schwung er in unser Spiel bringt“, lobt FC 08-Trainer Jago Maric den Kapitän. Der Chefcoach ist zuversichtlich, eine konkurrenzfähige Mannschaft aufbieten zu können. Maric: „Zu 90 Prozent habe ich die Aufstellung im Kopf.“

Klar ist jedoch allen Beteiligten: Es wird nicht einfach. Die Backnanger spielten als letztjähriger Aufsteiger eine sehr solide Saison und wollen in dieser ersten Heimbegegnung gleich daran anknüpfen. Umso wichtiger für die Nullachter, in der Abwehr solide zu stehen und mit voller Konzentration zu Werke zu gehen. Maric: „Wir müssen nichts Besonderes machen, aber eben voll da sein.“ Es gehe jetzt darum, die nächsten zwei bis drei Wochen zu überbrücken, bis möglichst alle Akteure wieder zur Verfügung stehen. „Wenn wir geduldig und ohne Hektik zu Werke gehen, ist in Backnang etwas drin“, ist der Villinger Coach überzeugt.

TSG Backnang In der vergangenen Oberliga-Saison belegte die Mannschaft als Aufsteiger Abschlussplatz zwölf. Auch in der kommenden Spielzeit traut Villingens Sportlicher Leiter, Arasch Yahyaijan, der Mannschaft einen Platz im Mittelfeld zu. Die TSG Backnang geht mit einem neuen Trainer, Andreas Lechner, und elf Neuzugängen in die Saison. Die neuen Spieler sind: Julian Schiffmann, David Kienast (beide SGV Freiberg), Marcel Knauß (Tor/ SSV Reutlingen), Michael Quattlender (TV Oeffingen), Mika Wilhelm (U19 der SG Sonnenhof Großaspach), Daniel Lang (FV Illertissen), Paul Weber (TSV Ilshofen) und Thomas Doser (SV Fellbach). Hinzu kommen die A-Jugendlichen Nino Galle sowie Loris und Leon Maier.

