von Stefan Ummenhofer

Fußball, Südbadischer Pokal, Achtelfinale: FC 08 Villingen – Offenburger FV 6:1 (3:1). Mit einem Kantersieg gegen Verbandsliga-Spitzenreiter Offenburg qualifizierte sich der FC 08 Villingen vor 800 Zuschauern für das Pokal-Viertelfinale. Die Gäste hielten gegen offensivstarke Nullachter in der ersten Halbzeit gut mit, dann jedoch setzte sich die Qualität des Oberligisten klar durch.

Den ersten Schreck gab es auf Villinger Seite bereits vor dem Anpfiff: Torhüter Christian Mendes hatte sich beim Warmmachen am Finger verletzt und musste ins Krankenhaus. Zudem hatte sich Patrick Haag im Training eine Rippenprellung zugezogen – er wurde von Mauro Chiurazzi ausgezeichnet vertreten.

Gerade mal 58 Sekunden waren gespielt, als der Gast bereits in Führung lag: Niko Tadic hatte einen Pass schlecht berechnet. OFV-Torjäger Fabian Herrmann schnappte sich das Leder und überwand Mendes-Vertreter Jonas Huchler zwischen den Villinger Pfosten. Nach einigen Minuten hatten die Nullachter die Partie besser im Griff. Bei Damian Kaminskis Freistoß (11.) hatte OFV-Torhüter Florian Streif alle Mühe. Es ging hin und her: Marco Petereit hätte für die Ortenauer nachlegen können, scheiterte aber an Huchler. In Minute 15 besorgte derweil Yanick Haag mit einem schönen Drehschuss den Ausgleich. Nun war der OFV wieder an der Reihe: Samuel Geiler traf nach 23 Minuten den Pfosten, doch fast im Gegenzug kamen erneut die Villinger. Niko Tadic setzte Benedikt Haibt auf der rechten Seite in Szene, und dieser wurde im Strafraum von Simon Leopold gelegt. Den Elfmeter verwandelte Yanick Haag souverän – 2:1 nach 24 Minuten. Beide Mannschaften agierten weiter mit offenem Visier, wobei den Nullachtern in der Defensive mancher Schnitzer unterlief. In der Offensive aber war der Oberligist umso zielgerichteter. Als Damian Kaminski, bester Villinger an diesem Tag, einen Eckball nach innen trat, verlängerte Tobias Weißhaar mit dem Kopf auf Mauro Chiurazzi, der ebenfalls per Kopf zum 3:1 traf (32.). Die Offenburger Mannschaft spielte gleichwohl weiter mutig nach vorne und hätte durch Herrmann fast den Anschluss erzielt. Dessen Kopfball landete in Minute 39 auf der Latte.

Beide Teams wollten auch in der zweiten Halbzeit nachlegen. Dies gelang allerdings nur dem sehr offensivstarken Nullacht: Kaminski passte schön von links in die Mitte, Haibt war einen Schritt schneller als sein Gegner – 4:1 nach 65 Minuten. Damit war der Widerstand des Verbandsliga-Spitzenreiters gebrochen. Tobias Weißhaar legte fünf Minuten später aus zwölf Metern via Innenpfosten zum 5:1 nach. Als erneut Kaminski eine Ecke von Links in den Strafraum trat, war wieder Mauro Chiurazzi zur Stelle und traf mit seinem zweiten Kopfballtor zum 6:1-Endstand. Tore: 0:1 (1.) Herrmann, 1:1 (15.) Y. Haag, 2:1 (24.) Y. Haag (FE), 3:1 (32.) Chiurazzi, 4:1 (65.) Haibt, 5:1 (69.) Weißhaar, 6:1 (77.) Chiurazzi. Gelbe Karten: 3 – 1. Zuschauer: 800. Schiedsrichter: Justus Zorn (Opfingen).

FC 08 Villingen: Huchler – Tadic (71. Stark), Ovuka, Leberer, M. Chiurazzi – Weißhaar (89. K. Yahyaijan), Vochatzer (61. Serpa), Wehrle, Kaminski – Y. Haag (71. Bak), Haibt.

Haibt und Weißhaar verlängern

Die ohnehin gute Stimmung rund um den Friedengrund wurde dadurch abgerundet, dass Villingens Sportlicher Leiter, Arash Yahyaijan, die Vertragsverlängerungen von Tobias Weißhaar um ein Jahr (bis 2020) und von Kapitän Benedikt Haibt um zwei Jahre bis 2021 bekannt gab. In der Oberliga muss der FC 08 bereits am Samstag um 14 Uhr in Göppingen wieder ran.

Trainerstimmen Jago Maric (FC 08 Villingen): Ich bin insgesamt hochzufrieden. Jetzt können wir bis Weihnachten einigermaßen entspannt arbeiten, auch wenn die Personalsituation inzwischen alles andere als leicht ist. Wir sind schwer in die Partie gekommen, haben in der Offensive aber dann sehr überzeugt. In der zweiten Halbzeit hat man schon einen gewissen Klassenunterschied zwischen beiden Teams gesehen. Florian Kneuker (Offenburger FV): Das Ergebnis ist natürlich schon brutal deutlich, aber abgesehen davon bin ich nicht unzufrieden mit meinem Team, das in der ersten Hälfte sehr gut mitgespielt hat. In der zweiten Halbzeit hat bei uns irgendwann die Kraft etwas nachgelassen und die Villinger haben ihre Offensiv-Qualität voll ausgespielt. Für uns ist das Ausscheiden kein Beinbruch – der Focus lag und liegt ohnehin auf der Liga.

