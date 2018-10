von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: Nicht immer sind sich Trainer und Zuschauer der gegeneinander spielenden Vereine nach der Partie weitgehend einig. Nach dem samstäglichen Derby des FC 08 Villingen gegen den Bahlinger SC war dies aber in den wesentlichen Punkten der Fall. Erstens: Das 0:0 war leistungsgerecht. Zweitens: Es war ein 0:0 der besseren Sorte. Und Drittens: Es trafen zwei gute Mannschaften aufeinander. Und dies alles vor einer guten Kulisse von 1200 Besuchern.

Solide Defensive: Sicherheit zuerst – so lautete das Motto der beiden Teams. Deshalb konnten sich insbesondere die Defensivreihen auszeichnen. Was den FC 08 betrifft, war dies die dritte Partie in Folge ohne Gegentor. Dies lag nicht nur an Torwart-Oldie Christian Mendes, der mit einem Spezialhandschuh wieder spielen konnte, sondern auch an der Villinger Viererkette, die immer besser zusammenfindet. Außerdem agierte das gesamte Team mannschaftsdienlich und arbeitete nach hinten mit. Angesichts des dauerhaften Ausfalls der beiden kreativen Mittelfeldspieler Stjepan Geng und Tobias Weißhaar sind hingegen fast zwangsläufig die Impulse in den Sturm begrenzter als zuvor, wovon das zweite 0:0 in Folge zeugt. Dennoch: Am Samstag in Schwäbisch Gmünd peilen die Nullachter wieder eigene Tore an.

Guter Heilungsprozess: Auch bei diesem Spiel und noch weit darüber hinaus werden Geng, Weißhaar und der dritte Langzeitverletzte, Frederick Bruno, fehlen. Insgesamt macht das Trio aber gute Fortschritte auf dem langen Weg zurück. Als Erster dürfte Tobias Weißhaar wieder die Kickschuhe schnüren können. Er wird derzeit weges eines doppelten Bänderrisses täglich behandelt. Villingens Sportlicher Leiter, Arash Yahyaijan, hält es für möglich, dass Weißhaar in etwa einem Monat dem FC 08 wieder auf dem Platz helfen kann. Auch Defensivmann Frederick Bruno kämpft sich nach seinem Mittelfußbruch zurück. Bei ihm lautet der Zeitplan aber wohl eher, die komplette Vorbereitung auf die Rückrunde mitmachen zu können. Der Dritte im Bunde, Stjepan Geng, ist nach seinem Kreuzbandriss und Meniskusschaden derweil erfolgreich operiert worden und dürfte noch etwa sechs Wochen an Krücken gehen. Gemeinsam mit Athletik-Trainer Claudio Sukale beginnt er diese Woche wieder mit ersten Trainingsmaßnahmen. Ob Geng in dieser Spielzeit noch einmal auflaufen kann, ist jedoch nach wie vor fraglich.

U 23 gefragt: Weitere Verletzte gibt es derzeit zum Glück nicht zu beklagen. Mauro Chiurazzi musste am Samstag zwar mit Leistenproblemen vom Platz, doch sollten diese kein wirkliches Problem darstellen. Dennoch: Nachdem sich der Vorstand vorläufig dagegen entschieden hat, einen Spieler nachzuverpflichten, sind auch die U 23-Akteure stärker gefragt. Drei Spieler aus dem Landesligakader von Marcel Yahyaijan trainieren nun regelmäßig beim Oberliga-Team mit.

Wenig Glück: Die beiden spanischen Abgänge des FC 08 Villingen sind derzeit nicht so richtig glücklich: Pablo Gil, der beim Regionalliga-Aufsteiger TSG Balingen gelandet ist, erhielt – außer in einer Pokalbegegnung – nun schon eine Weile keine Berücksichtigung bei Punktspielen mehr. Besser lief es anfangs bei Cristian Giles. Beim SSV Reutlingen erzielte er stolze acht Oberliga-Tore, ehe er gegen den FSV Bissingen wegen einer Tätlichkeit vom Platz flog. Nun erhielt Giles eine happige Zwangspause von acht Punktspielen, die offenbar nicht nur von der eigentlichen Aktion, sondern auch vom Verhalten danach herrührte. Der SSV Reutlingen hat angekündigt, Einspruch gegen das Urteil einzulegen. Der Verband beschäftigt sich derzeit ohnehin noch mit einem weiteren Einspruch des Ex-Zweitligisten – und zwar wegen eines Dreipunkte-Abzugs, nachdem sich Reutlinger „Fans“ beim Punktspiel in Backnang (1:0) daneben benommen hatten.

