von SK

Fußball, südbadischer Verbandspokal, 2. Hauptrunde: FC Neustadt – FC 08 Villingen 1:4 (1:3). (mp/kat) Ohne zu glänzen, aber souverän nahm der FC 08 Villingen die Pokal-Hürde beim Landesligisten in Neustadt. Somit steht der Vorjahresfinalist im Achtelfinale, das am 3. Oktober ausgetragen wird.

Gegenüber dem Punktspiel am Samstag gegen die SGV Freiberg hatte FC 08-Trainer Jago Maric auf vier Positionen gewechselt. Für Gianluca Serpa, Valentin Vochatzer, Benedikt Haibt und Nico Tadic spielten Yanick Haag, Tobias Weißhaar, Manuel Stark und Damian Kaminski von Beginn an. Vor rund 300 Zuschauern im Neustädter Jahnstadion nahmen die Nullachter das Spiel gleich in die Hand. Nachdem Teyfik Ceylan schon in den ersten Minuten eine gute Chance ausließ, war es in der 19. Spielminute Kaminski, der mit einem Flachschuss im Strafraum zum 1:0 für den Oberligisten traf.

Neustadt kam danach zwar etwas besser in die Partie, aber die Maric-Elf hatte das Spiel jederzeit unter Kontrolle. Nachdem sich die Villinger über die rechte Seite durchgespielt hatten, stand Yanick Haag in der Mitte goldrichtig und hatte in der 40. Spielminute keine Mühe, auf 2:0 zu erhöhen. Zwei Minuten später war erneut der Neuzugang zur Stelle. Eine flotte Kombination über mehrere Stationen schloss Haag mit dem 3:0 ab. Im Gefühl der klaren Führung ließ bei den Nullachtern etwas die Konzentration nach und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verkürzte Thomas Fischer auf 1:3.

Zur zweiten Halbzeit brachte Maric für Kaminski mit Kamran Yahyaijan einen frischen Stürmer und auch Valentin Vochatzer (für Daniel Wehrle) bekam Spielpraxis. Nach dem 1:3 witterte Neustadt etwas Morgenluft, aber in der Defensive hatten die Villinger das Spiel weitestgehend unter Kontrolle und ließen sich nicht mehr überraschen.

Die Nullachter waren darauf aus, das Pokalspiel frühzeitig zu entscheiden. Dies gelang ihnen in der 66. Spielminute, als Tobias Weißhaar aus kurzer Distanz zur Stelle war und auf 4:1 erhöhte. Damit hatte auch Weißhaar seine Schuldigkeit getan und wurde durch Nico Tadic ersetzt. In der Schlussphase brachte der Favorit den klaren Sieg sicher über die Zeit.

Trainerstimme

Jago Maric (FC 08 Villingen): „Es war wichtig, dass wir vor dem schweren Spiel am Samstag in Ravensburg wieder Selbstvertrauen getankt haben. Gerade für die Spieler, die neu ins Team gekommen sind, freut es mich, dass sie gleich getroffen haben. Insgesamt war es aber kein berauschendes Spiel von uns, aber wichtig war eine Runde weitergekommen zu sein“, stellte Jago Maric fest.

Tore: 0:1 Kaminski (19.), 0:2 und 0:3 Y. Haag (40./42.), 1:3 Fischer (45. + 1), 1:4 Weißhaar (66.), ZS: 300. SR: Wilke (Merzhausen).

FC Neustadt: Kiefer, Gutscher, Papa, Tritschler, Feger, (78. Orosaj) Waldvogel, Feser (60. Kapetanovic), D’Antino, Mundinger, Fischer und Samma (81. Kambi).

FC 08 Villingen: Mendes, Stark, Ovuka, Leberer, P. Haag, Wehrle (46. Vochatzer), Geng, Weißhaar (66. Tadic), Ceylan (72. Haibt), Y. Haag und Kaminski (46. K. Yahyaijan).

