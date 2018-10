von SK

Fußball-Oberliga: (wmf) Nach den schweren Verletzungen der beiden Mittelfeldspieler Stjepan Geng und Tobias Weißhaar beriet der Vorstand des FC 08 Villingen am Montagabend über eventuelle Neuverpflichtungen. Das Ergebnis: Die Verantwortlichen vertrauen auf den aktuellen Kader und verzichten vorerst auf Transfers. „Wir werden zumindest in den nächsten 14 Tagen nichts unternehmen, es sei denn, es verletzen sich noch mal ein oder zwei Spieler“, sagt Villingens Sportlicher Leiter, Arash Yahyaijan. Dennoch bleiben mögliche Verstärkungen weiterhin ein zentrales Thema bei den Nullachtern. „Wir werden in der Winterpause hundertprozentig einen neuen Spieler holen, vielleicht sogar zwei“, kündigt Yahyaijan an. Bis dahin habe man genügend Zeit, um sich nach geeigneten Kandidaten umzuschauen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein