von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: SV Stuttgarter Kickers – FC 08 Villingen (Samstag, 14 Uhr). Ziemlich entspannt wirkten Akteure und Trainer des FC 08 Villingen nach dem souveränen 5:1-Sieg beim SV Weil und dem damit verbundenen Einzug ins Südbadische Pokalhalbfinale. Das findet Mitte April 2019 gegen den Ligarivalen SV Linx im Friedengrund statt, ist jetzt aber noch weit weg.

Die aktuelle Konzentration richtete sich schon kurz nach dem Abpfiff auf die Partie beim Oberliga-Topfavoriten Stuttgarter Kickers. Vorfreude statt Anspannung kennzeichneten alle Reaktionen der 08-Akteure. "Das wird ein tolles Erlebnis", meinte etwa der auch in Weil wieder sehr starke Damian Kaminski. Doppeltorschütze Yanick Haag spricht sogar von einem "Saisonhöhepunkt" und ergänzt: "Wir wollen dort zeigen, was wir drauf haben". Eine Aussage wiederholte sich immer wieder. "Wir haben keinerlei Druck. Den haben nur die Kickers."

In der Tat: Die Profi-Mannschaft aus der Landeshauptstadt verfügt über den mit Abstand höchsten Etat aller Teams und hat eigentlich gar keine andere Wahl, als wieder in die Regionalliga aufzusteigen. Schon der zweite Platz würde beim Traditionsclub mit seinem Sportlichen Leiter, dem Ex-Nullachter Martin Braun, als arge Enttäuschung aufgefasst. Die Kickers taten sich zunächst sehr schwer, starteten dann aber eine Siegesserie, mit der sie die Tabellenspitze eroberten. Nach Niederlagen gegen Freiberg (2:4) und in Ravensburg (1:2) sind die "Blauen" jedoch auf Platz drei abgerutscht und brauchen gegen den FC 08 nun unbedingt einen Sieg.

"Für uns steht die Freude auf dieses Erlebnis im Vordergrund", sagt Nullacht-Coach Jago Maric vor dem Gastspiel bei seinem ehemaligen Verein, bei dem er sogar Zweitliga-Erfahrung sammelte. "Natürlich wollen wir dort unsere Serie ohne Niederlagen auf zwölf Punktspiele ausbauen. Wenn es aber nicht klappt, ist es auch kein Beinbruch. Ein solcher wäre allerdings das Ausscheiden aus dem Pokal gewesen", betont Maric.

Am Freitag hatte Maric noch ein Training angesetzt, danach ging die Mannschaft gemeinsam essen. Ein Vorteil: Durch den Brückentag arbeiteten nur die wenigsten Akteure, weshalb die lediglich 48 Stunden Pause zwischen den Anpfiffen in Weil und in Degerloch wenigstens nicht noch mit dienstlichem Stress belastet wurden. Unter anderem Kapitän Benedikt Haibt hatte sich im Vorfeld über den dichten Spielplan mit der Taktung Donnerstag und Samstag beschwert.

Kräftemäßig dürften die Nullachter nun aber weniger Federn gelassen haben, als zu befürchten war. Am Donnerstag in Weil durften Haibt, Kaminski und Daniel Wehrle schon früher vom Feld, Nico Tadic und Mauro Chiurazzi wurden gleich ganz geschont. Und: Tobias Weißhaar gab für 20 Minuten sein Comeback nach dem doppelten Bänderriss: "Ich kann nicht versprechen, dass er in Stuttgart spielt, es ist aber möglich", meinte Jago Maric hierzu. Allmählich hat das Trainerteam trotz der Dauerverletzten Stjepan Geng und Frederick Bruno wieder mehr Alternativen. Allen voran in der Abwehr, wo der erstmals in der Startformation stehende Manuel Stark eine solide Partie ablieferte.

Die Nullachter scheinen also ausgezeichnet gewappnet für die schwere Aufgabe gegen einen Gegner, mit dem man schon in seligen Zweitliga-Zeiten (Regionalliga von 1966 – 1972) die Klingen kreuzen durfte. Auch noch nach diesem Spieltag vor den Kickers zu stehen, ist das große Ziel, für das die Villinger auch die Unterstützung der wohl zahlreich mitreisenden FC 08-Fans benötigen.

