von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – Neckarsulmer SU (Samstag, 15 Uhr). Vor einer richtungsweisenden Woche steht der FC 08 Villingen. Doch vorläufig sind das Pokalspiel beim Landesligisten SV Weil an Allerheiligen (1. November) und das Gipfeltreffen am übernächsten Samstag bei Oberliga-Tabellenführer Stuttgarter Kickers noch weit weg. Zunächst geht es am Samstag gegen die Neckarsulmer Sport Union, die sich derzeit im soliden Mittelfeld der Tabelle eingenistet hat.

Allerdings ereilte die NSU zu Beginn der Woche eine Hiobsbotschaft: Offensivspieler Volkan Demir, mit vier Treffern einer der besten Torschützen der Mannschaft, hat sich vergangenes Wochenende gegen den FV Ravensburg (1:1) einen Kreuzbandriss zugezogen. Die Nullachter können aufgrund der Verletzung von Stjepan Geng, den bekanntlich das gleiche Schicksal ereilte, die Frustration im Lager der Neckarsulmer sehr gut nachvollziehen.

Beim FC 08 stellt sich die spannende Frage: Wie wird Trainer Jago Maric das erste der drei Spiele der „Englischen Woche“ personell angehen? Allzu viele Optionen hat er aufgrund des geschrumpften Kaders nicht. Gleichwohl ist nicht unwahrscheinlich, dass er etwas rotieren lässt. Für Tobias Weißhaar kommt die Partie auf jeden Fall noch zu früh. Der Kreativspieler im Villinger Mittelfeld hat inzwischen aber wieder mit dem Lauftraining begonnen. In etwa zwei Wochen könnte Weißhaar bei gutem Genesungsverlauf wohl wieder einsatzfähig sein.

Der samstägliche Gegner Neckarsulm machte den Nullachtern im Vorfeld Komplimente: „Villingen ist brutal heimstark. Sie haben gezeigt, dass die aktuelle Platzierung keine Bestandsaufnahme ist, sondern langfristig verdient erscheint. Das wird für uns ein hoher Berg, den wir besteigen müssen“, sagt NSU-Trainer Marcel Busch.

Doch auch der FC 08 hat Respekt vor den Gästen: „Das wird sicher eine enge Partie, bei der wir hochkonzentriert zu Werke gehen müssen“, glaubt Villingens Sportlicher Leiter, Arash Yahyaijan. Neckarsulm habe eine starke und gut eingespielte Mannschaft. „Wir werden alles raushauen müssen. Der Pokal ist auch im Hinterkopf für uns noch kein Thema“, sagt Jago Maric.

Die derzeit fehlende Breite im Kader bereitet den Verantwortlichen dennoch etwas Kopfzerbrechen. Umso mehr braucht der FC 08 die Unterstützung der eigenen Fans, die sich aufgrund des erwarteten Temperatursturzes – knackige vier Grad und regnerisches Wetter werden für Samstagnachmittag erwartet – warm anziehen sollten. Dass die Partie angesichts einer ebenfalls möglichen Schneegefahr kurzfristig abgesagt wird, hofft angesichts der starken Form des Tabellenzweiten im Villinger Lager indes niemand. „Im Zweifelsfall müssen wir eben auf den Kunstrasen ausweichen“, sieht es Arash Yahyaijan pragmatisch.

