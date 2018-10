von SK

Fußball, Verbandspokal, Viertelfinale: SV Weil am Rhein – FC 08 Villingen (Donnerstag, 14 Uhr).- Im Viertelfinale des südbadischen Pokales treffen am Donnerstag zwei Tabellenführer aufeinander. Gastgeber SV Weil führt die Landesliga, Staffel 2 an, der Gast aus Villingen steht seit vergangenem Wochenende auf Position eins in der Oberliga Baden-Württemberg.

Nach dem 4:2-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen Neckarsulm ging der Blick der Nullachter, trotz der Tabellenführung, gleich in Richtung Pokalspiel in Weil. „Dies ist ein sehr wichtiges Spiel für den gesamten Verein“, betont Trainer Jago Maric und meinte dabei insbesondere auch den finanziellen Aspekt. Der Verbandspokal-Sieger zieht in die Hauptrunde des DFB-Pokales ein und darf sich über eine stattliche sechsstellige Summe freuen.

Nachdem die Villinger im Mai den Pokalgewinn im Finale gegen den SV Linx (1:2) knapp verpassten, wollen die Nullachter nun die südbadische Trophäe holen. „Viele unserer Spieler wissen, wie toll sich ein Endspielsieg im Pokal anfühlt“, verweist Maric auf den letzten Erfolg vor zwei Jahren, als seine Mannschaft im Endspiel den SV Oberachern mit 5:3 schlug und später in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den FC Schalke 04 mit 1:4 verlor.

Zunächst gilt es aber erst einmal die Viertelfinale-Hürde beim SV Weil zu nehmen. „Das ist eine sehr gute Landesliga-Mannschaft. Wir haben natürlich den Anspruch dieses Spiel zu gewinnen, wissen aber, dass dies keine leichte Aufgabe wird. Wenn wir die Partie so konzentriert angehen, wie die vergangenen Oberliga-Spiele haben wir gute Chancen, ins Halbfinale zu kommen“, ist Maric überzeugt.

Der SV Weil verlor am Wochenende in der Liga beim SV Rot-Weiss Ballrechten-Dottingen mit 2:3 und musste dabei auch noch den Verlust von Torjäger Almin Mislimovic (rote Karte) und Julien Tschira (gelb-rote Karte) verkraften. „Dies sind zwei absolut wichtige Spieler für uns, die nun gegen Villingen ausfallen“, musste Weils Trainer Tobias Bächle zähneknirschend hinnehmen. Trotzdem haben die Grenzstädter noch einige Spieler in ihren Reihen, die schon höherklassig spielten. Dazu gehört auch Ridje Sprich, der vor der Saison von der zweiten Mannschaft des Karlsruher SC nach Weil wechselte.

Jago Maric sagt mit Blick auf die Ausrichtung des Gastgebers: „Ich erwarte einen Gegner, der zunächst einmal versuchen wird, defensiv gut zu stehen und uns dann mit Kontern überrumpeln will. Da müssen wir von Beginn an auf der Hut sein.“ Personell kündigte der 39-Jährige an, dass es, gegenüber der Partie gegen Neckarsulm, die eine oder andere Änderung in der Startelf geben werde. Bereits 48 Stunden nach dem Pokalspiel steigt das Oberliga-Gipfeltreffen beim Tabellendritten Stuttgarter Kickers. Entwarnung gab es bei Mauro Chiurazzi. Der Defensivspieler, der gegen Neckarsulm in der Schlussphase nach einem Kopfball-Zusammenstoß mit Schwindelgefühlen ausschied steht wieder zur Verfügung.

Während der FC 08 den Weg ins Viertelfinale über den SV Denkingen (3:0), den FC Neustadt (4:1) und zuletzt im Achtelfinale gegen den Offenburger FV (6:1) sehr souverän schaffte, musste Weil mächtig kämpfen. Nach dem Erstrunden-Sieg gegen den SV Ballrechen-Dottingen (4:1) mussten die Grenzstädter gegen den FSV Rheinfelden und die SF Elzach-Yach jeweils ins das Elfmeterschießen, bevor der Viertelfinaleinzug feststand.

