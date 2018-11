von SK

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – 1. CfR Pforzheim 1:2 (1:1). (mp) Der FC 08 Villingen kassierte mit dem 1:2 gegen Pforzheim die zweite Niederlage in Folge und fiel in der Tabelle auf Platz sechs zurück. Die frühe 1:0-Führung durch Mauro Chiurazzi reichte nicht aus, um die aggressiv spielenden Gäste aus der Goldstadt in die Schranken zu weisen.

Da Innenverteidiger Dragan Ovuka nach seiner gelb-roten Karte beim Auswärtsspiel in Stuttgart gesperrt war, musste Nullacht-Trainer Jago Maric seine Mannschaft umstellen. Mauro Chiurazzi rückte in die Innenverteidigung. Außerdem wählte Maric mit Tobias Weißhaar und Kamran Yahyaijan im Mittelfeld eine offensivere Variante und ließ Daniel Wehrle zunächst auf der Bank. Die Gastgeber erwischten vor knapp 600 Zuschauern im ebm-Papst-Stadion einen perfekten Start. In der siebten Minute zirkelte Patrick Haag von der linken Seite einen Freistoß in den gegnerischen Strafraum. Der aufgerückte Mauro Chiurazzi stieg hoch und köpfte den Ball zum 1:0 ins gegnerische Tor. Pforzheims Torhüter Manuel Salz war mit den Fingerspitzen noch am Ball, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern.

Aber die Gäste aus Nordbaden hatten die passende Antwort parat. Laurin Masurica flankte von der linken Seite zur Mitte. Mit Akiyoshi Saito kam der kleinste Gästespieler mit dem Kopf an den Ball, der unhaltbar für Nullacht-Torhüter Christian Mendes zum 1:1 im langen Eck einschlug (12.). In der Folge entwickelte sich eine Partie mit vielen Nickligkeiten, die von Seiten der Gäste ins Spiel getragen und vom schwachen Schiedsrichter Manuel Dürr kaum einmal unterbunden wurden.

Die Gastgeber zeigten sich vom Ausgleich beeindruckt und gerieten aus dem Rhythmus. Die Gäste dagegen wurden immer stärker. Nach einem langen Ball in die Sturmspitze setzte sich Pforzheims Stürmer Dominik Salz über die rechte Seite durch, aber FC 08-Torhüter Mendes wehrte per Fußabwehr den Ball glänzend zur Ecke ab. Die Platzherren wirkten in ihren Aktionen immer verunsicherter. Nach einer zu kurzen Kopfballabwehr von Nico Tadic zielte Jonathan Zinram aus 18 Metern knapp über das Nullacht-Tor. Auch die letzte Chance der ersten Halbzeit besaßen die Gäste, als ein Kopfball von Saito das Villinger Gehäuse knapp verfehlte.

Nach der Pause drängten die Gäste weiter, profitierten beim Führungstreffer aber von einem kapitalen Fehler der Nullachter. Aus der eigenen Hälfte schlug ein Gästespieler den Ball einfach nach vorne. Ein Nullacht-Innenverteidiger rutschte weg. Dominik Salz setzte sich im Laufduell gegen Chiurazzi durch und schob den Ball überlegt an Mendes vorbei zum 2:1 (49.) ins Netz. In der Folge war es dem starken Mendes zu verdanken, dass die Partie nicht schon frühzeitig entschieden war. Der Routinier war gegen Stanley Ratifo (57.) und Rancano Tardelli (58.) jeweils zur Stelle. Die einzig nennenswerte Torchance der Platzherren hatte Patrick Haag in der 69. Minute, aber Gästetorhüter Manuel Salz wehrte die Direktabnahme des Nullacht-Außenverteidigers zur Ecke ab. In der Schlussphase stand erneut Mendes im Mittelpunkt, als er gegen Bogdan Cristescu (77.), Ratifo (83.), Dominik Salz (88.) und Zinram (90. + 3) bei weiteren Konterchancen der Gäste eine deutlichere Niederlage für seine Mannschaft verhinderte. Tore: 1:0 Mauro Chiurazzi (7.), 1:1 Akiyoshi Saito (12.), 1:2 Dominik Salz (49.). Zuschauer: 580. Schiedsrichter: Manuel Dürr (Rohrdorf)

FC 08 Villingen: Mendes, Tadic (81. Stark), Mauro Chiurazzi, Leberer (64. Wehrle), Patrick Haag, Serpa, Weißhaar, Haibt, Kaminski, Yanick Haag (67. Bak), Kamran Yahyaijan (59. Vochatzer)

Trainerstimmen Jago Maric (FC 08 Villingen): "Gratulation an Pforzheim, das verdient gewonnen hat. Wir sind zwar früh in Führung gegangen, haben uns danach vom Gegner aber den Schneid abkaufen lassen. Wir hatten mit Benedikt Haibt, der eine Schulterverletzung hatte und Tobias Weißhaar, der angeschlagen war, Spieler auf dem Platz, die nicht bei einhundert Prozent waren. Zudem habe ich einige Umstellungen vorgenommen, die nicht fruchteten. Wir haben sicherlich unsere bisher schlechteste Saisonleistung gezeigt, aber ich nehme die Niederlage auf meine Kappe." Gökhan Gökce (1. CfR Pforzheim): "Villingen begann stark und ging verdient in Führung. Wir hätten in dieser Phase auch einen weiteren Gegentreffer kassieren können. Mit dem 1:1 sind wir besser ins Spiel gekommen und hätten schon zur Pause in Führung liegen können. Perfekt war dann unser Start in die zweite Halbzeit. Wir hätten bei unserer Vielzahl an Torchancen weitaus höher gewinnen können, aber die Chancenauswertung bleibt weiter unser Problem. Ich hoffe, dass wir bis zur Winterpause weiter vorne mit dranbleiben können."

