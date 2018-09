von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – SV Spielberg 2:1 (2:0). Hochverdient sicherte sich der FC 08 Villingen am Mittwochabend die drei Punkte. Allerdings hätte das Team von Trainer Jago Maric die Partie deutlich früher und klarer entscheiden können.

Die Nullachter legten gegen eher enttäuschende Gäste von Beginn an stark los und drängten auf den Führungstreffer. Dieser Mut zur Offensive wurde mit dem 1:0 nach fünf Minuten durch einen trockenen Schuss von Benedikt Haibt belohnt, nachdem Damian Kaminski schön abgelegt hatte. Der erstmals von Beginn an aufgebotene Frederick Bruno hätte in Minute zehn mit einem Kopfball an die Latte um ein Haar nachgelegt. Als Tobias Weißhaar einen Handelfmeter herausholte, den Stjepan Geng in der 15. Minute verwandelte, hofften die 550 Besucher im Friedengrund auf ein erneutes Schützenfest. Das blieb allerdings aus, auch wenn die Einheimischen weiter groß aufspielten und einen Pfostenschuss durch Kaminski (27.) und eine gute Kopfballchance durch Tobias Weißhaar (33.) verzeichneten.

In der zweiten Halbzeit präsentierten sich die Gäste etwas aggressiver, während die Nullachter nicht mehr so viel Ballkontrolle hatten wie im ersten Durchgang. Lediglich ein Schuss von Kaminski (65.), der entschärft wurde, sorgte nochmals für Gefahr vor dem Spielberger Gehäuse.

Zur allgemeinen Überraschung schlossen die bis dato völlig ungefährlichen Gäste in Minute 87 einen Konter durch David Veith schön ab und verkürzten auf 2:1. So war überflüssigerweise noch Zittern angesagt, ehe der Heimsieg endgültig feststand.

Am Samstag geht es für die Villinger zu dem mit Spannung erwarteten Duell bei Oberliga-Tabellenführer Reutlingen. Tore: 1:0 (5.) Haibt, 2:0 (14.) Geng (HE), 2:1 (87.) Veith. Zuschauer: 550. Gelbe Karten: Y. Haag, Haibt – Bauer, Malsam. Schiedsrichter: Benjamin Kammerer (Bösingen).

FC 08 Villingen: Mendes – Tadic, Bruno, Ovuka, P. Haag – Weißhaar, Wehrle, Geng (84. Vochatzer), Kaminski – Haibt (90. Serpa), Y. Haag (63. Bak).

Trainerstimmen Jago Maric (FC 08 Villingen): „Ich bin wirklich sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Wir haben in der ersten Halbzeit tollen Offensivfussball geboten und völlig verdient zwei Tore erzielt. Schade, dass wir das dritte nicht nachlegen konnten. So mussten wir noch etwas zittern. In der zweiten Halbzeit haben wir es uns unnötig schwer gemacht.“ Tobias Winter (SV Spielberg): „Der Sieg für Villingen geht natürlich in Ordnung. Wir hätten nach 30 Minuten auch höher hinten liegen können. In der zweiten Hälfte sind wir besser in die Partie gekommen und machen dann noch das 2:1. Wenn noch eine Gurke reinfährt, holen wir sogar noch einen Punkt.“

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein