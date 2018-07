von SK

Fußball: (mp) Mit einer starken Leistung holte sich der FC 08 Villingen durch einen 3:0-Endspielsieg gegen den Schweizer Viertligisten Old Boys Basel den Grieshaber-Cup des SV Laufenburg. Damit gelang den Nullachtern der Hattrick. Der Oberligist gewann das Turnier zum dritten Mal in Folge.

Im Halbfinale landeten die Villinger einen Kantersieg gegen den FC 08 Tiengen. Nach Toren von Yanick Haag (4.) und Damian Kaminski (7.) lag die Maric-Elf schnell mit 2:0 vorne. Als Teyfik Ceylan das 3:0 (16.) nachlegte und Yanick Haag per Elfmeter auf 4:0 (23.) erhöhte, war die Partie früh entschieden. Valentin Vochatzer traf in der 43. Spielminute auf 5:0.

Nach der Pause ging das muntere Toreschießen weiter. Ceylan (48.), Yanick Haag (51.) und Dragan Ovuka (57.) erhöhten auf 8:0, ehe Alberto Di Girolamo (62.) den Ehrentreffer für Tiengen erzielte. Volkan Bak (65.), Ceylan (75.) und erneut Yanick Haag (79.) schraubten das Ergebnis auf 11:1.

Auch das zweite Halbfinale war eine klare Sache. Der Schweizer Viertligist Old Boys Basel setzte sich gegen Gastgeber und Bezirksligist SV 08 Laufenburg mit 6:2 (3:0) durch.

Im Finale zeigten die Nullachter, die wie am Vortag mit lediglich zwölf Feldspielern nach Laufenburg fuhren, in der ersten Halbzeit eine sehr starke Leistung. Volkan Bak brachte die Villinger bereits nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Führung. Der Oberligist hielt auch in der Folgezeit das Tempo hoch und erhöhte durch Yanick Haag nach rund einer halben Stunde auf 2:0. Es war Haags fünfter Treffer im Turnier. Kurz vor der Pause sorgte Bak mit seinem zweiten Treffer für das 3:0.

In der zweiten Halbzeit wurden die Schweizer zwar stärker, erspielten sich aber lediglich eine zwingende Torchance. Die Villinger ihrerseits hatten noch zwei gute Torchancen, es blieb aber beim souveränen 3:0-Sieg. Das Spiel um Platz drei gewann Tiengen gegen Laufenburg mit 5:3.

Trainer Jago Maric zeigte sich zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Basel war ein sehr robuster Gegner, der körperlich doch ordentlich zur Sache ging. Meine Mannschaft bot vor allem in der ersten Hälfte des Endspiels eine gute Leistung. Nach der Pause ließ bei uns zwar etwas die Kraft nach, aber wir haben das Spiel weiterhin kontrolliert. Wichtig war auch, dass sich kein Spieler bei uns verletzt hat“, meinte Maric nach dem Turnier.

Am kommenden Samstag spielen die Nullachter in Rietheim in einem weiteren Vorbereitungsspiel gegen den Verbandsligisten Offenburger FV.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein