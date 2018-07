von SK

Fußball: FC 08 Villingen – FC Kreuzlingen 2:3 (1:1). (mp) Oberligist FC 08 Villingen kassierte die erste Testspielniederlage. Die Nullachter unterlagen dem Schweizer Fünftligisten FC Kreuzlingen auf dem neuen Sportplatz in Aasen mit 2:3.

Gleich bei der Führung der Gäste aus Kreuzlingen nach rund 20 Minuten zeigten sich Schwächen im Defensivverhalten der Nullachter. „Dieses Gegentor haben wir regelrecht hergeschenkt“, sagte Villingens Trainer Jago Maric. Kurz vor der Halbzeit markierte Tobias Weißhaar den 1:1-Ausgleich.

Mit Vorstellung seiner Mannschaft in der ersten Hälfte war Maric noch zufrieden. Dies änderte sich jedoch nach der Pause. Kreuzlingen ging erneut in Führung. Teyfik Ceylan sorgte danach zwar noch für den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich, aber auch beim 3:2-Siegtreffer der Schweizer, resultierend aus einem Foulelfmeter, halfen die Nullachter zuvor kräftig mit.

„In der zweiten Halbzeit zeigte sich, dass vor uns noch eine Menge Arbeit liegt. Wenn nicht jeder Spieler sein Leistungsvermögen abruft, wird es sicherlich auch in der kommenden Oberligasaison schwer. Aber wir haben noch rund vier Wochen Zeit und wir werden aus diesen Fehlern lernen“, gibt sich Maric zuversichtlich. Am kommenden Wochenende nimmt der FC 08 Villingen am zweitägigen Grießhaber-Cup in Laufenburg teil.

