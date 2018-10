von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – Neckarsulmer Sport Union 4:2 (3:0). Der FC 08 Villingen setzt seine stolze Serie fort: Nach dem verdienten Sieg gegen Neckarsulm sind es bereits elf Spiele in Folge, in denen die Mannschaft von Trainer Jago Maric ungeschlagen blieb. Nun folgte noch das Sahnehäubchen: Seit Samstag ist der FC 08 Tabellenführer der Oberliga.

Die Nullachter starteten mit zwei Änderungen. Daniel Wehrle und Yanick Haag erhielten eine Pause, dafür rückten Valentin Vochatzer und erstmals Kamran Yahyaijan in die Startformation. Die Gastgeber übernahmen rasch die Spielkontrolle und hatten nach elf Minuten die erste große Chance: Nicola Leberer passte in die Tiefe, wo sich Nico Tadic freigelaufen hatte, jedoch nicht mehr genügend Druck hinter seinen Schuss bekam. Ebenfalls mit einem schnellen Pass knackten die Nullachter in Minute 26 die Gäste-Abwehr: Yahyaijan bediente Benedikt Haibt. Der Kapitän legte uneigennützig auf Tadic ab, der aus zehn Metern zur verdienten Führung traf.

Neckarsulm präsentierte zwar die ein oder andere gelungene Kombination, doch die Schüsse aufs Tor, wie von Daniel Schmelzle (35.) oder Alexander Albert (39.), gerieten meist zu ungenau. Dafür legten die Gastgeber kurz vor der Pause mit einem Doppelpack vorentscheidend nach. Damian Kaminski fing einen Abschlag von NSU-Torhüter Marcel Susser ab und steckte ideal zu Haibt durch, der zum 2:0 (40.) einnetzte. In Minute 45 war Gianluca Serpa der Passgeber, der erneut Haibt bediente. Auch diesmal blieb der Villinger Spielführer vor dem gegnerischen Tor eiskalt und erzielte mit einem halben Heber das 3:0.

Nach der Pause vermuteten die 450 Zuschauer im verregneten Friedengrund, dass die Villinger so kurz vor dem wichtigen Pokalspiel an Allerheiligen in Weilin nun den Schongang einlegen würden. Zumindest die Abwehr der Nullachter schaltete tatsächlich phasenweise einen Gang zurück. Keiner der Verteidiger griff Alexander Albert an, so dass dieser aus 18 Metern mit einem trockenen Schuss den Anschlusstreffer (48.) erzielte. Beinahe hätte Albert gar das 3:2 erzielt, doch sein Volleyschuss wurde von Villingens Abwehrchef Dragan Ovuka geblockt (51.). Kurz darauf folgte auf der Gegenseite ein schöner Konter, den Tadic zwar abschloss, in Gästeschlussmann Susser aber seinen Meister fand.

In echte Bedrängnis geriet die Defensive des FC 08 vorerst allerdings nicht mehr, doch musste zur endgültigen Beruhigung noch ein viertes Tor her. Dieses besorgte der erneut starke Kaminski, der sich auf der linken Seite durchsetzte und aus neun Metern ins kurze Eck traf. Damit war die Begegnung eine Viertelstunde vor Schluss entschieden. Vochatzer hätte sieben Minuten vor dem Ende noch etwas für das Torverhältnis tun können, doch sein Schuss aus zehn Metern zischte über das Tor.

Etwas Sorge gab es noch um FC 08-Außenverteidiger Mauro Chiurazzi, der nach einem Zweikampf mit Kopf- und Nackenschmerzen vom Feld geführt werden musste. Da die Nullachter ihr Auswechselkontingent bereits erschöpft hatten, mussten sie die Begegnung mit zehn Spielern beenden. In der Nachspielzeit traf für die Gäste Serhat Ayvaz zum 4:2. Dies war jedoch nur Ergebniskosmetik und änderte nichts an der Tatsache, dass der FC 08 zur allgemeinen Überraschung nun die Oberliga-Tabelle anführt. Tore: 1:0 (26.) Tadic, 2:0 (40.) Haibt, 3:0 (45.) Haibt, 3:1 (48.) Albert, 4:1 (74.) Kaminski, 4:2 (90.) Ayvaz. Gelbe Karten: M. Chiurazzi/Seybold. Zuschauer: 450. Schiedsrichter: Andreas Iby (Neuhausen/Fildern).

FC 08 Villingen: Mendes – M. Chiurazzi, Ovuka, Leberer, P. Haag – Tadic (59. Stark), Vochatzer, Serpa (84. Wehrle), Kaminski (79. Bak) – Haibt (72. Y. Haag), K. Yahyaijan

Trainerstimmen Jago Maric (FC 08 Villingen): "Ich bin insgesamt sehr zufrieden. Wir waren in der ersten Halbzeit sehr stark und haben auch die Tore schön herausgespielt. In der zweiten Hälfte wollten wir stabiler stehen, haben aber zu wenig Präsenz gezeigt. Der zweite Gegentreffer kurz vor Schluss ärgert mich, denn wir hätten unser Torverhältnis gegenüber der Konkurrenz verbessern können." Marcel Busch (Neckarsulm): "Der Sieg für Villingen ist absolut verdient. Wir hatten uns das Spiel natürlich anders vorgestellt. In der ersten Hälfte war Villingen in allen Belangen überlegen, die zweite Halbzeit kann ich für mein Team so unterschreiben. Dennoch geht das Ergebnis insgesamt in Ordnung."

