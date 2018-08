von SK

Fußball, Südbadischer Pokal, 1. Runde: SV Denkingen – FC 08 Villingen 0:3 (0:0). Der FC 08 Villingen nahm die erste Pokalrunde dank einer guten zweiten Halbzeit souverän und setzte sich bei Landesliga-Aufsteiger SV Denkingen durch. In der zweiten Runde treten die Nullachter beim FC Öhningen-Gaienhofen an.

Die Villinger mussten auf die verletzten Damian Kaminski, Patrick Haag und Kamran Yahyaijan verzichten. Dafür stand Kapitän Benedikt Haibt wieder im Kader und kam in der zweiten Halbzeit auch zum Einsatz. Die Nullachter begannen recht forsch und hatten bereits nach zwei Minuten durch Yanick Haag eine große Chance um in Führung zu gehen, aber Denkingens Torhüte Ingo Schwägler war zur Stelle. In der Folgezeit hatten die Nullachter die Partie gegen den Landesliga-Aufsteiger aus dem Linzgau zwar ganz gut im Griff, aber in der Offensive fehlte die Zielstrebigkeit. Den Gastgebern selbst gelang es ebenfalls nicht, in der Offensive Akzente zu setzen.

Zur zweiten Halbzeit brachte Nullacht-Trainer Jago Maric Kapitän Benedikt Haibt und der Oberligist agierte fortan zielstrebiger. In der 52. Minute wurde Haibt angespielt und steckte durch auf Nico Tadic. Nach einem Pressschlag kam der Ball zu Tevfik Ceylan, der aus acht Metern keine Mühe hatte, die Führung für die Gäste zur erzielen. Die Maric-Elf setzte nach. Acht Minuten später steuerte Ceylan allein auf das gegnerische Tor zu, legte den Ball, uneigennützig quer, und Haibt schob den Ball zum 0:2 ins leere Tor. Von Denkingen kam danach nicht mehr fiel. Nach einem Foul an Ceylan verwandelte Stjepan Geng den fälligen Strafstoß in Minute 76 zum 0:3-Endstand.

„Es war kein besonders gutes Spiel von uns. Schlussendlich sind wir aber souverän weitergekommen. In der zweiten Halbzeit war unser Spiel zielstrebiger. Wichtig war zudem, dass Kapitän Benedikt Haibt wieder mitwirken konnte und sich im Hinblick auf den Oberligastart am Samstag keine weiteren Spieler verletzt haben“, stellte Maric zufrieden fest. Tore: 0:1 (53.) Ceylan, 0:2 (60.) Haibt, 0:3 (75.) Geng (FE). SR: Stefan Mera-Linz. ZS: 250

FC 08 Villingen: Mendes, Stark, Leberer (72. Bruno), Ovuka, Serpa, Geng (82. Jerhof), Yanick Haag (46. Haibt), Vochatzer (46. Wehrle), Weißhaar, Ceylan, Tadic

