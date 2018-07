Fußball: Der FC 08 Villingen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann den erstmals ausgetragenen Wehrle-Cup in Furtwangen. Im Finale setzte sich der Oberligist gegen Verbandsligist SV Endingen mit 1:0 durch. Das kleine Finale gewann der FC Schonach im Landesliga-Duell gegen den Gastgeber mit 4:0. Rund 300 Zuschauer verfolgten die Turnier-Premiere im Bregstadion und sahen unterhaltsame Spiele.

Im ersten Halbfinale des Blitz-Turnieres (Spielzeit jeweils 45 Minuten) erwischten die Furtwanger gegen Endingen einen guten Start, verpassten es jedoch die mögliche Führung zu schießen. Nach 17 Minuten ging Endingen durch Admir Osmanovic in Führung. In der 37. Spielminute gelang den Bregtälern jedoch durch Jan Meier der Ausgleich. Da es bis zum Abpfiff beim 1:1 blieb, ging es direkt ins Elfmeterschießen, das Endingen mit 4:2 gewann.

Der FC 08 Villingen tat sich im zweiten Halbfinale gegen kampfstarke Schonacher anfangs schwer. Doch nach 20 Minuten schlug der Favorit erstmals zu. Neuzugang Yanick Haag brachte die Nullachter in Führung. Fortan lief es rund beim Team von Jago Maric. Volkan Bak erhöhte in Minute 29 auf 2:0. Zwei Minuten später legte Teyfik Ceylan das 3:0 nach. Yanick Haag sorgte wenig später mit einem Doppelschlag (37./42) für das 5:0. Kurz vor dem Abpfiff gelang den Schonachern durch Nico Frey der Ehrentreffer zum 1:5.

Im kleinen Finale entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie zwischen den Landesligisten aus Schonach und Furtwangen. Die erste dicke Chance hatten die Gastgeber. Doch Steffen Holzapfel vergab leichtfertig vor FCS-Torhüter Fabian Tiel. Danach waren die Schonacher die bessere Mannschaft. Die Furtwanger Defensive erwischte wahrlich nicht ihren besten Tag. Dies nutzte Schonach zu vier Treffern durch Yannick Kienzler (15.), Markus Dold (31.), Robin Burger (40.) und Neuzugang Gildas Asongwe.

Das Finale zwischen Villingen und Endingen verlief über die gesamte Spielzeit ausgeglichen, war jedoch arm an Torchancen. Die Villinger taten sich schwer, meist fehlte beim letzten Pass die nötige Präzision, um die Endinger Abwehr zu knacken. Als die Zuschauer bereits mit einem Elfmeterschießen rechneten, schlugen die Nullachter doch noch zu. Kapitän Benedikt Haibt bediente Yanick Haag. Dieser erzielte mit seinem vierten Turniertreffer in der 44. Minute die FC 08-Führung. Der Oberligist hatte kurz darauf sogar noch die Chance auf 2:0 erhöhen. Doch Ceylan verfehlte bei seinem Elfmeter das Endinger Tor. Direkt darauf war die Partie zu Ende.

Jago Maric (FC 08 Villingen): „Das erste Spiel gegen Schonach war okay. Im Finale gegen Endingen wirkten meine Jungs etwas träge. Solch ein Turnier ist schwer zu bewerten. Allerdings wollten wir, wenn wir antreten, auch gewinnen. Alles in allem war es eine gute Einheit für uns. Zudem hat sich auch keiner verletzt. Das ist das Wichtigste.“

Alex Fischinger (FC Schonach): „Für uns waren es zwei völlig unterschiedliche Spiele mit verschiedenen Ausrichtungen. Gegen Villingen war meine Mannschaft richtig gut in den Zweikämpfen. Nach einem Fehler und dem 0:1 haben wir etwas den Mut verloren. Das Spiel gegen Furtwangen war herausragend. Ich bin deshalb hochzufrieden.“

Markus Knackmuß (FC Furtwangen): „Im Halbfinale gegen Endingen haben wir eine gutes Spiel gezeigt. Gegen Schonach hat ein stückweit die Kraft gefehlt nach den harten Trainingseinheiten. Dennoch hätten wir spielerisch mehr zeigen müssen.“

Zuschauer: 300; Schiedsrichter: Jedediah Bartler und Markus Erath

Auftakt in Backnang

Mit einem Auswärtsspiel bei der TSG Backnang startet der FC 08 Villingen am Samstag, 11. August, in die Oberliga-Saison. Eine Woche später haben die Nullachter gegen die SGV Freiberg ihr erstes Heimspiel. Die Winterpause beginnt am 1. Dezember und geht bis zum 16. Februar. Der letzte der 34 Spieltage in der Oberliga-Saison 2018/19 ist am Donnerstag, 30. Mai.