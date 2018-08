von Stefan Ummenhofer

Fußball, Kaiserstuhl-Cup: FC 08 Villingen – Freiburger FC 4:1, Bahlinger SC – FC 08 Villingen 1:0. Beim Kaiserstuhl-Cup in Bahlingen erreichte der FC 08 Villingen am Samstag den zweiten Platz. Bei brütender Hitze verbrauchten die Nullachter mit ihrem überschaubaren Kader in der ersten Partie gegen den Verbandsligisten Freiburger FC zu viel Kraft, um im Finale dem Gastgeber den Titel streitig machen zu können.

Bei einer Spielzeit von jeweils 2 x 30 Minuten erwiesen sich die nur hauchdünn am Aufstieg in die Oberliga gescheiterten Freiburger im ersten Spiel als angenehmer Gegner, der die Räume nicht konsequent zustellte. Nach einem Schnitzer in der FFC-Verteidigung traf der starke Villinger Mittelfeldspieler Tobias Weißhaar zum 1:0 (8.), ehe sich FC 08-Neuzugang Nico Tadic wuchtig durchsetzte und sein Solo mit einem Schuss in den Winkel krönte (16.). Dem Anschlusstreffer durch Freiburgs Torjäger Marco Senftleber (19.) ließ wiederum Weißhaar das vorentscheidende 3:1 folgen (22.), ehe Gianluca Serpa zehn Minuten vor dem Spielende aus zehn Metern zum 4:1-Endstand einnetzte.

Damit qualifizierte sich die Mannschaft von Jago Maric für das Finale, in dem es vor knapp 600 Besuchern gegen den Bahlinger SC ging. Die Elf vom Kaiserstuhl hatte zuvor den SV Linx mit 1:0 bezwungen. Bei Temperaturen von deutlich über 30 Grad machte es sich für die Gastgeber bezahlt, dass sie mehr Akteure zum Einsatz bringen konnten. So ließen die Bahlinger den Nullachtern kaum Räume und spielten sehr engagiert. Das „Goldene Tor“ für den BSC fiel gleichwohl kurios: Einen an sich harmlosen Schuss des Bahlinger Neuzugangs Rico Wehrle ließ Christian Mendes im Nullacht-Tor abklatschen, worauf der ebenfalls neu verpflichtete Tim-Sebastian Buchheister für die Gastgeber in der 27. Minute zur Führung traf. Zwei Minuten später machte Mendes seinen Fehler wieder gut, als er gegen Rico Wehrle glänzend rettete.

In der zweiten Hälfte des Finales waren Torchancen Mangelware – lediglich Volkan Bak vermochte BSC-Torhüter Aaron Gut auf eine wirkliche Probe zu stellen (46.). Als der Villinger Gianluca Serpa fünf Minuten vor dem Schluss auch noch Gelb-Rot kassierte, brachten die Bahlinger den Endspielsieg problemlos über die Zeit. „Es war brutal schwer. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal bei solchen Temperaturen gespielt haben“, sagte Nullacht-Trainer Jago Maric. Vom Engagement her sei er mit seinem Team zufrieden gewesen. Spätestens im Endspiel gegen Bahlingen habe man aber die fehlenden Angreifer vermisst. Maric: „Wir hatten zu wenig Durchschlagskraft.“

Am Mittwoch (18 Uhr) steht für den FC 08 das erste Pflichtspiel auf dem Programm: die Erstrunden-Begegnung im Südbadischen Pokal beim Landesligisten SV Denkingen. Ob sich die Personalsituation bei dem Oberligisten bis dahin deutlich bessert, scheint eher fraglich.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein