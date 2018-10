von Markus Peiker

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – Bahlinger SC 0:0. In einem von Taktik geprägten Spiel trennten sich der FC 08 Villingen und der Bahlinger SC im südbadischen Derby vor 1300 Zuschauern mit einem torlosen Unentschieden. Damit verteidigten die Nullachter mit jetzt 22 Punkten den vierten Platz vor der Elf vom Kaiserstuhl (20 Punkte).

Bei den Nullachtern stand Stammtorhüter Christian Mendes wieder zwischen den Pfosten. Er spielte aufgrund seiner Fingerverletzung mit einem Spezialhandschuh. Für den verletzten Tobias Weißhaar beorderte Nullacht-Trainer Jago Maric Gianluca Serpa ins Mittelfeld, der insgesamt ein ordentliches Spiel ablieferte. Volkan Bak spielte im Angriff neben Damian Kaminski und Yanick Haag. Die Gäste vom Kaiserstuhl fanden im Villinger ebm-Papst-Stadion besser in die Partie. Nach einem gut vorgetragenen Angriff über die linke Außenseite zog BSC-Kapitän Tobias Klein den Ball am langen Eck vorbei. Nach zehn Minuten bekamen auch die Gastgeber besseren Zugriff auf die Partie. Nach schöner Vorarbeit von Damian Kaminski zog Volkan Bak von der rechten Seite sofort ab, doch BSC-Torhüter Dennis Müller lenkte den Ball mit einer Hand über die Querlatte (15.). Was in der Folgezeit deutlich wurde: Die Nullachter hatten Schwierigkeiten im Spielaufbau, verloren viele Bälle, und so kamen die Gäste zu einigen Chancen. Aber Felix Higl (27.) und Rico Wehrle (32.) fehlte jeweils die letzte Präzision, weil der Abschluss jeweils am Außennetz landete. Die beste Gelegenheit zur Führung für die Gäste folgte in der 36. Minute, als Eric Sautner angespielt wurde, den Ball aber aus knapp zehn Metern kläglich vorbei schoss.

Auch die erste Möglichkeit in der zweiten Halbzeit gehörte den Gästen. Nach einem Zuspiel in die Spitze tankte sich Rico Wehrle durch und legte den Ball an Nullacht-Torwart Mendes vorbei, aber FC 08-Innenverteidiger Nicola Leberer schlug den Ball vier Meter vor der Torlinie ins Seitenaus. Insgesamt waren die Platzherren in der zweiten Halbzeit aber besser im Spiel. Bak erkämpfte sich im Mittelfeld den Ball und steckte die Kugel auf Damian Kaminski durch, der das Spielgerät knapp am Pfosten vorbei schoss. Nach knapp einer Stunde leistet sich der Nullacht-Innenverteidiger im Spielaufbau einen Ballverlust. Die Gäste schalteten schnell um, aber erneut war es Sautner, der zu unkonzentriert agierte und den Ball aus sieben Metern am Gehäuse vorbei schoss.

Nun folgte die stärkste Phase der Platzherren. Nach einem Freistoß von Serpa legte FC 08-Kapitän Benedikt Haibt den Ball per Kopf vor, aber Yanick Haag ließ in dieser Situation Torjägerqualitäten vermissen und schoss den Ball freistehend aus zehn Metern weit am Tor vorbei. Die Nullachter waren jetzt aber dran. Nach einer Ecke von der rechten Seite schafften es die Gäste nicht, den Ball aus der Gefahrenzone zu bringen. Ovuka zog sofort ab, aber der Ball wurde von einem Gästespieler in höchster Not noch abgeblockt. Die letzte Möglichkeit zum Siegtreffer bot sich dem Bahlinger SC. Zwei Minuten vor Schluss rettete Nico Tadic fünf Meter vor dem eigenen Tor gegen den einschussbereiten Rico Wehrle. So blieb es bis zum Ende beim torlosen Unentschieden. Zuschauer: 1300.

FC 08 Villingen: Mendes, Tadic, Ovuka, Leberer, Mauro Chiurazzi (85. Vochatzer), Wehrle, Serpa, Haibt, Bak (60. Patrick Haag), Yanick Haag, Kaminski. – Schiedsrichter: Stefan Fimpel (Bad Wurzach).

Trainerstimmen Jago Maric (FC 08 Villingen): „Das war ein 0:0 der besseren Sorte. Bahlingen fand besser in die Partie und hatte in der ersten Halbzeit auch mehr Chancen. Nach der Pause fanden wir besser ins Spiel und kamen zu Möglichkeiten. Das Unentschieden geht in Ordnung. Es bleibt aber unverkennbar, dass es für uns schwierig ist, derart kreative Spieler wie Tobias Weißhaar und Stjepan Geng auf Dauer zu ersetzen. Aber die Jungs machen es gut im Kollektiv. Ich kann auch diesmal nur den Hut vor der Leistung meiner Mannschaft ziehen.“ Axel Siefert (Co-Trainer Bahlinger SC): „Wir haben uns im Trainerteam die Villinger schon ein paar Mal angeschaut und es war uns klar, dass es schwierig wird, sich gegen diese gut organisierte Mannschaft ins Szene zu setzen. Das wurde auch im Spiel deutlich. Wir hatten zwar ein Chancenplus und hatten die Möglichkeit zu drei Punkten, aber auch wir können mit diesem einen Zähler gut leben. Kompliment an Jago Maric, der hier in Villingen, auch nach dem Abgang zahlreicher Leistungsträger, wieder eine sehr gute Mannschaft geformt hat.“

