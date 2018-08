von Autorenzeile

Fußball-Oberliga: FV Ravensburg – FC 08 Villingen 1:2 (1:0). (mp) Der FC 08 Villingen feierte am dritten Spieltag den ersten Saisonsieg. Beim bisherigen Tabellenführer Ravensburg bogen die Nullachter einen 0:1-Pausenrückstand noch um und gewannen verdient 2:1.

In der Startformation gab es bei den Villingern kaum Veränderungen. Teyfik Ceylan musste allerdings auf der Bank Platz nehmen. „Dies hatte interne Gründe“, begründete FC 08-Trainer Jago Maric die Maßnahme.

Vor rund 500 Zuschauern begannen die Villinger zielstrebig, pressten den Gegner früh und zwangen die Ravensburger zu Fehlern. Nach knapp zehn Minuten erkämpfte sich Damian Kaminski den Ball. Seine Flanke verfehlte jedoch Benedikt Haibt. Auf der Gegenseite gab es die Chance für die Gastgeber, aber nach Zuspiel von Felix Schäch scheiterte Max Chrobok an Villingens Schlussmann Christian Mendes. In Minute 22 war Mendes jedoch geschlagen. Nach einer Ecke von Thomas Zimmermann verlängerte Felix Höger den Ball. Rahman Soyudogru nahm die Kugel mit der Brust an und traf aus kurzer Distanz zum 1:0.

Villingen zeigte sich von dem Rückstand unbeeindruckt. Ein Tor von Daniel Wehrle fand aufgrund einer Abseitsstellung keine Anerkennung. Kurz darauf forderten die Gäste einen Elfmeter, aber ein vermeintliches Foul von Philipp Altmann an Yanick Haag blieb von Schiedsrichterin Karoline Wacker ungeahndet. Zwei Minuten vor der Pause verhinderte Mendes gegen Schäch den zweiten Treffer für die Ravensburger. Sekunden vor dem Wechsel rettete FVR-Torhüter Haris Mesic gegen Haibt.

Die Nullachter machten zu Beginn der zweiten Halbzeit weiter Druck und wurden in der 56. Minute belohnt. Eine Freistoßflanke von Stjepan Geng köpfte Tobias Weißhaar, nahezu unbedrängt, zum 1:1-Ausgleich ein. Vom Anspiel weg verloren die Ravensburger in der Vorwärtsbewegung den Ball. Damian Kaminski zog auf und davon. Er legte den Ball an Torhüter Mesic vorbei und sah den mitgelaufenen Yanick Haag, der aus fünf Metern den Ball problemlos zum 1:2 über die Linie schob. Innerhalb von zwei Minuten hatte die Maric-Elf die Partie gedreht.

Die Schwarzwälder setzten weiter nach. In der 75. Minute setzte sich der starke Weißhaar gegen drei Mann durch. Seine Hereingabe schoss Kaminski an die Querlatte und der Nachschuss von Haibt wurde abgeblockt. Zwei Minuten später kam Ravensburgs Philipp Altmann mit einer Grätsche gegen Haibt zu spät und sah die rote Karte. „Das war eine harte Entscheidung“, monierte Ravensburgs Trainer Steffen Wohlfahrt den Platzverweis.

FC 08-Youngster Kamran Yahyaijan hatte kurz nach seiner Einwechslung die Entscheidung auf dem Fuß, vergab aber das mögliche 1:3. In der Schlussminute handelten sich die Gastgeber einen weiteren Platzverweis ein, als Jona Boneberger wegen Meckerns die Ampelkarte sah.

Villingens Trainer Jago Maric kommentierte das Spiel so: „Ich freue mich sehr, wie wir nach dem Rückstand zurückgekommen sind. Wir haben eine sehr gute Leistung gezeigt und verdient gewonnen. Jetzt wollen wir in den zwei Heimspielen in Folge gegen Friedrichstal und Spielberg nachlegen.“

Tore: 1:0 R. Soyudogru (22.), 1:1 T. Weißhaar (57.), 1:2 Y. Haag (58.); SRin: Karoline Wacker (Großerlach); ZS: 500

FC 08 Villingen: Mendes, Tadic (90. + 5 Serpa), Leberer, Ovuka, Patrick Haag, Wehrle, Geng, Haibt, Weißhaar (90. + 3 Bruno), Kaminski (80. Bak), Yanick Haag (83. Kamran Yahyaijan).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein