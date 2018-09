von Markus Peiker

Fußball-Oberliga: SSV Reutlingen – FC 08 Villingen 1:1 (1:1). (mp) Dank einer starken ersten Halbzeit entführte der FC 08 Villingen aus dem Stadion an der Kreuzeiche einen Punkt. Yanick Haag brachte die Nullachter vor 1500 Zuschauern beim bisherigen Tabellenführer SSV Reutlingen früh in Führung, aber noch vor dem Pausenpfiff glich der SSV aus.

Kurzfristig fiel bei den Nullachtern Tobias Weißhaar aus, dafür rückte der junge Nicola Leberer wieder in die Anfangsformation. Trotz der Umstellung nahm die Elf von Trainer Jago Maric die Partie von Beginn an in die Hand. Bereits nach knapp zwei Minuten vergab Yanick Haag nach einem langen Einwurf aus kurzer Distanz die frühe Führung für die Gäste. Diese war schließlich in der neunten Minute fällig, und zwar nach dem gleichen Schema. Nach einem weiten Einwurf von Patrick Haag auf dessen Bruder Yanick traf Letzterer aus der Drehung aus knapp zehn Metern zur Führung für die Nullachter.

Die Platzherren hätten beinahe die passende Antwort parat gehabt. Tom Schiffel setzte sich im Gegenzug auf der rechten Seite durch, aber dessen Zuspiel verpasste Marcel Avdic knapp. In dieser Szene verletzte sich Nullacht-Innenverteidiger Frederick Bruno und wurde durch Gianluca Serpa ersetzt. Insgesamt hatten die Gäste in der Anfangsphase aber deutlich mehr Ballbesitz, umso überraschender fiel der Ausgleich. Nach einem Ballverlust von Daniel Wehrle kam der Reutlinger Tim Schwaiger an den Ball und traf mit einem platzierten Linksschuss in der 22. Minute zum 1:1-Ausgleich.

Die Schwarz-Weißen blieben von dem Gegentor unbeeindruckt. Nach einem Zuspiel auf Benedikt Haibt wurde der Nullacht-Kapitän von Filip Milsic zu Fall gebracht. Die Gäste reklamierten eine rote Karte, da Milsic vermeintlich keinen eigenen Spieler mehr hinter sich hatte. Aber Schiedsrichter Vincent Becker beließ es beim gelben Karton. Den anschließenden Freistoß von Stjepan Geng boxte SSV-Torhüter Milan Jurkovic aus dem bedrohten Eck (38.). Eine Minute später fasste sich Nico Tadic aus 20 Metern ein Herz, aber der Schuss des Ex-Dürrheimers streifte den Außenpfosten. Kurz vor der Pause eine große Chance für die Platzherren, doch Nullacht-Torhüter Christian Mendes zeigte sich gegen den kurz zuvor eingewechselten Denis Lübke auf dem Posten.

Zwei Minuten nach Wiederbeginn hatte der SSV-Anhang erneut den Torschrei auf den Lippen, aber der freigespielte Marcel Avdic schoss das Leder aus sechs Metern hoch über das Gästetor. In der Folgezeit nahmen beide Mannschaften deutlich das Tempo aus dem Spiel und versuchten, defensiv gut zu stehen. In der 63. Minute folgte die einzige Möglichkeit der Gäste in der zweiten Halbzeit, aber der Schussversuch von Haibt landete in den Händen des SSV-Torhüters.

Sechs Minuten vor Spielende kam der große Auftritt von FC 08-Torhüter Mendes, der den Kopfball von Raphael Schneider aus knapp drei Metern mit einem sensationellen Reflex noch zur Ecke abwehrte. So blieb es beim leistungsgerechten 1:1. Den Ex-Nullachter Cristian Giles (mit fünf Toren bester Torschütze des SSV in dieser Saison) hatte die Villinger Defensive über 90 Minuten gut im Griff. Mit nun elf Punkten stehen die Nullachter auf Platz vier und erwarten am kommenden Wochenende den neuen Tabellenführer FSV Bissingen zum nächsten Spitzenspiel. Tore: 0:1 Yanick Haag (9.), 1:1 Tim Schwaiger (22.). Zuschauer: 1500. Schiedsrichter: Vincent Becker (Bliesransbach).

FC 08 Villingen: Mendes, Patrick Haag, Leberer, Bruno (14. Serpa), Tadic (90. + 2 Stark), Ovuka, Wehrle, Geng, Haibt (87. Vochatzer), Kaminski, Yanick Haag

Trainerstimmen Teodor Rus (SSV Reutlingen): "Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen mit einem leichten Chancenplus für Villingen. Nach der Pause wurden wir deutlich stärker, vergaben aber zwei tausendprozentige Chancen. Da hätten wir einfach das Tor machen müssen. Aber wir können mit dem einen Punkt durchaus leben." Jago Maric (FC 08 Villingen): "Wir wollten defensiv gut stehen. Dies ist uns, bis auf wenige Ausnahmen, auch gut gelungen. In der ersten Halbzeit hatten wir mehr vom Spiel und zudem noch einen Pfostenschuss zu verzeichnen. Es war klar, dass Reutlingen in der zweiten Halbzeit den Druck erhöhen wollte. Einmal hatten wir Glück, dass ein SSV-Spieler freistehend verzog und gegen Ende der Partie hielt uns Torhüter Mendes mit einer tollen Parade den Punkt fest. Insgesamt haben wir uns das Unentschieden aber redlich verdient."

