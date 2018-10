von Markus Peiker

Fußball-Oberliga: 1. Göppinger SV – FC 08 Villingen 0:0. Der FC 08 Villingen bleibt in der Fremde ungeschlagen. Im fünften Auswärtsspiel der Saison erreichten die Nullachter ein torloses Unentschieden in Göppingen und verteidigten Platz vier, bei lediglich zwei Punkten Rückstand auf den neuen Tabellenführer FSV Bissingen. Allerdings verletzte sich Nullacht-Mittelfeldspieler Tobias Weißhaar in der Schlussphase am Knöchel und droht länger auszufallen.

Bei den Nullachtern spielten, wie schon im Pokal gegen Offenburg, erneut Mauro Chiurazzi und Torhüter Jonas Huchler für die verletzten Patrick Haag und Stammkeeper Christian Mendes. Zudem begann Gianluca Serpa für Valentin Vochatzer. In der Anfangsphase waren beide Mannschaften vor knapp 400 Zuschauer eher vorsichtig. Dies war auch den schlechten Platzverhältnissen (sehr holpriger Rasen) geschuldet. So tat sich vor beiden Toren in der ersten halben Stunde nichts Nennenswertes. In der 35. Minute folgte die erste Möglichkeit für die Nullachter, und dies war gleich eine hochkarätige. Doch FC 08-Kapitän Benedikt Haibt scheiterte freistehend an SVG-Torhüter Marcel Schleicher. Kurz vor der Halbzeit hatten auch die defensiv ausgerichteten Gastgeber ihre erste Möglichkeit. Aber der Freistoß aus 18 Metern von Chris Loser stellte den jungen Nullacht-Torhüter Jonas Huchler vor kein allzu großes Problem.

Nach der Pause übernahmen Gäste immer mehr die Spielinitiative und erarbeiteten sich gute Torchancen. So scheiterte erneut Haibt am gegnerischen Torhüter (55.). Dann war es Daniel Wehrle, der aus der Distanz abzog, aber der Göppinger Schlussmann lenkte den Ball noch an den Torpfosten (62.). Yanick Haag hatte in der Schlussphase noch zwei Möglichkeiten. Zunächst scheiterte der Nullacht-Angreifer ebenfalls an Marco Schleicher im SVG-Tor scheiterte und vergab in der 83. Minute die beste Torchance der Nullachter während des gesamten Spiels. Haag wurde freigespielt, zielte aber aus sieben Metern über das leere, gegnerische Tor. Damit war auch die letzte Chance dahin, die durchaus verdienten drei Punkte mitzunehmen. Eine Viertelstunde vor Schluss verletzte sich Tobias Weißhaar nach einem Zweikampf im Mittelfeld am Knöchel und musste durch Volkan Bak ersetzt werden.

„Die Leistung meiner Mannschaft war wieder in Ordnung. Wir haben dem Gegner kaum eine Torchance zugelassen und hätten im zweiten Durchgang aufgrund unserer guten Möglichkeiten drei Punkte mitnehmen können. Hoffentlich entpuppt sich die Verletzung von Tobias Weißhaar nicht als langfristig“, kommentierte FC 08-Trainer Jago Maric die Partie.

FC 08 Villingen: Huchler, Tadic, Leberer, Ovuka, Serpa (46. Vochatzer), Chiurazzi, Wehrle, Weißhaar (76. Bak), Haibt, Kaminski, Yanick Haag. Schiedsrichter: Marcel Göpferich (Bruchsal). Zuschauer: 380

