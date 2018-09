von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: FC Nöttingen – FC 08 Villingen (Samstag, 14 Uhr). Nach der beeindruckenden 3:1-Gala gegen Bissingen hat der FC 08 Villingen am Samstag gleich das nächste Großkaliber vor der Brust: Es geht zum FC Nöttingen. Der ehemalige Regionalligist hat dank eines glücklichen 1:0-Sieges in Ravensburg nun zehn Punkte aus sechs Spielen auf dem Konto und möchte nachlegen, um den Kontakt zur Spitze herzustellen.

Die Nullachter hoffen insgesheim, dass das Team von Ex-Profi Michael Wittwer sich geistig bereits mehr beim heiß ersehnten Derby gegen den 1. CfR Pforzheim beschäftigt, das am Mittwoch stattfindet. Darauf verlassen sollten sich die Villinger freilich nicht, wie auch FC 08-Trainer Jago Maric weiß: „Nöttingen hat eine starke Mannschaft mit vielen routinierten Akteuren, die teilweise schon viele Jahre zusammenspielen.“ Den Druck sieht Maric aber auf Seiten des Gastgebers: „Die Nöttinger wollen oben angreifen, da müssen sie eigentlich gegen uns gewinnen.“ Sein Team hingegen fahre zwar mit breiter Brust in den Ortsteil von Remchingen, sehe aber keinerlei Zwang, einen Dreier mitzunehmen.

Vom Kader her sieht es weiterhin sehr gut bei den Villingern aus. Theoretisch möglich wäre allenfalls, dass der werdende Vater Tobias Weißhaar kurzfristig passen muss. „Allerdings“, sagt Jago Maric schmunzelnd: „Wir drücken fest die Daumen, dass das Kind am Sonntag oder Montag zur Welt kommt.“ Sollte Weißhaar aus aktuellem Anlass nicht mitfahren können, „hätten wir natürlich alle Verständnis dafür“, sagt der Trainer. Bekanntlich gebe es Wichtigeres im Leben als Fußball.

Die Aufstellung hat Villingens Cheftrainer noch nicht im Kopf. Maric will sich erst noch weitere Trainingseindrücke verschaffen und sich dann festlegen. Die Offensive dürfte aber weitgehend gesetzt sein, auch wenn sich der junge Volkan Bak im Training anbot. Kamran Yahyaijan wird derweil noch zwei Spiele in der U23 bestreiten. „Keineswegs aus Leistungsgründen, sondern, weil wir wollen, dass er nach seiner langen Verletzung erst mal Spielpraxis über möglichst 90 Minuten bekommt.“

In der Verteidigung hat das Trainerteam der Nullachter hingegen die Qual der Wahl: Der gegen Bissingen in die Startformation gerückte Valentin Vochatzer hat den Trainer überzeugt, aber auch der eingewechselte Nicola Leberer hat vergangenen Samstag einen guten Eindruck hinterlassen. Weitere Akteure wie Gianluca Serpa oder Manuel Stark stehen ebenfalls bereit und bieten sich für einen Einsatz an. Maric: „Entscheidend wird sein, dass wir gemeinsam an die starke Leistung gegen Bissingen anknüpfen. Nur dann können wir in Nöttingen etwas holen.“ Es werde darum gehen, den Gegner zu beschäftigen und vom Tor wegzuhalten.

Einstellen müssen sich die Villinger am Samstag mit Sicherheit auf einen körperlich robusten Auftritt des FC Nöttingen. Maric: „Das ist eine abgezockte Mannschaft.“

