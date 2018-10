von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – SV Oberachern 1:0 (0:0). Es war das erwartet schwere Spiel, aber letztlich setzte der FC 08 Villingen am Samstag seine Erfolgsserie mit einem 1:0-Erfolg im südbadischen Derby gegen defensivstarke Gäste fort.

Daniel Wehrle lief bei den Nullachtern für Stjepan Geng (Kreuzbandriss) auf, ansonsten blieb die Startformation unverändert. Die Villinger hatten von Beginn an deutlich mehr Ballbesitz, taten sich aber schwer, an der dicht gestaffelten Defensive der Gäste vorbeizukommen. 27 Minuten dauerte es bis zur ersten wirklichen Torchance: Damian Kaminski setzte sich schön über links durch, doch bei seiner Flanke kam Benedikt Haibt eine Zehntelsekunde zu spät. Ein Freistoß von Patrick Haag sowie ein doppelter, aber jeweils abgeblockter Versuch von Dragan Ovuka und Yanick Haag stellten die nächsten Torannäherungen dar (30.). Es roch nach der Villinger Führung, doch stattdessen hatte plötzlich Oberachern zwei Großchancen: Nach einer Drei-gegen-Eins-Überzahl konnte Daniel Wehrle den Schuss von Gabriel Gallus gerade noch per Kopf auf der Linie klären (41.). Kurz darauf schoss Eray Gür aus guter Position über das Tor, nachdem ein Oberacherner Eckball durch den halben Strafraum gesegelt war.

Nach der Pause änderte sich wenig: Der FC 08 dominierte zwar, musste aber sehr viel investieren, um sich Chancen zu erarbeiten. Als Tobias Weißhaar schön auf Benedikt Haibt ablegte, zielte der Kapitän in Minute 49 aus 16 Metern nur knapp neben das Tor. Sieben Minuten später musste der erneut souveräne FC 08-Torhüter Christian Mendes gegen Felix Armbruster aus kurzer Distanz retten. Kurz darauf war war es erneut Mendes, der gegen Eray Gür (63.) parierte. Ansonsten häuften sich die Fouls der Gäste, insbesondere gegen Damian Kaminski, was zu fünf gelben Karten führte.

In der 70. Minute der Knackpunkt der Partie: Dragan Ovuka führte den Ball dynamisch nach vorne und flankte von der rechten Seite nach innen. Dort war Yanick Haag schneller als sein Gegenspieler und traf zum 1:0. Oberachern brachte den knappen Villinger Sieg nicht mehr ernsthaft in Gefahr, im Gegenteil: Haibt, der sich im linken Teil des Strafraums durchsetzte, hatte das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber an Oberacherns Schlussmannn Xaver Pendinger (88.).

Am Mittwoch (15.30 Uhr) geht es für den FC 08 Villingen im heimischen Friedengrund im südbadischen Pokal-Achtelfinale gegen Verbandsliga-Tabellenführer Offenburger FV. Tor: 1:0 (70.) Y. Haag. Gelbe Karten: Leberer – Armbruster, Gür, Muto, Schwenk, Durmus. Zuschauer: 650. Schiedsrichter: Tobias Bartschat (Neuenburg).

FC 08 Villingen: Mendes – Tadic, Ovuka, Leberer, P. Haag – Weißhaar (88. Stark), Vochatzer (67. Serpa), Wehrle, Kaminski, Haibt, Y. Haag (76. Bak)

Trainerstimmen Jago Maric (FC 08 Villingen): „Es war ein intensives und schweres Spiel. Oberachern hatte ich so defensiv vermutet, wie sie auftraten. Deshalb mussten wir auf unsere Chancen warten. Die erste Halbzeit war eher durchwachsen, die zweite okay. Wir haben auch gegen den Ball gut gearbeitet, so dass ich nicht nur mit dem Ergebnis zufrieden bin.“ Marc Lerandy (SV Oberachern): Der Sieg für den FC 08 war nicht ganz unverdient, dennoch sind wir enttäuscht. Es war klar, dass jenes Team gewinnt, welches das erste Tor erzielt. Wir wollten gar nicht viele Spielanteile haben, sondern den Villingern mit Nadelstichen weh tun. Während des Spiels haben wir dann alledings gesehen, dass gegen diese starke Mannschaft doch mehr drin ist, als wir anfangs gedacht hatten. Gereicht hat es für uns aber letztlich nicht.“ (sum)

