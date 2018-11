von SK

Fußball-Oberliga: (mp) Der FC 08 Villingen kassierte beim 1:2 gegen den 1.CfR Pforzheim die zweite Niederlage in Folge, gleichbedeutend mit der zweiten Heimniederlage der laufenden Saison. Großes Kopfzerbrechen bereitet dies den Verantwortlichen der Nullachter indes nicht. Sie blicken immer noch optimistisch auf die letzten drei Punktspiele vor der Winterpause.

Keine Sorgen: Die zweite Niederlage in Folge der Nullachter sieht Sportvorstand Arash Yahyaijan nicht als besorgniserregend. „Pforzheim hat sehr stark gespielt und wir haben eben einen schlechten Tag erwischt.“ Dass die eigene Mannschaft körperlich derzeit an ihre Grenzen stößt, verneint Yahyaijan vehement. „Ich denke nicht, dass unsere Mannschaft einen Substanzverlust hat. Viele Spieler konnten gegen Pforzheim einfach nicht ihr Potenzial abrufen. Gerade unsere jungen Spieler unterliegen noch Formschwankungen, aber mit der Kraft hat dies nichts zu tun. Ich denke, dass wir in Ilshofen schon wieder ein besseres Spiel abliefern werden“, blickt Yahyaijan deshalb optimistisch auf das letzte Auswärtsspiel in diesem Jahr. Danach folgen noch zwei Heimspiele für die Nullachter gegen Aufsteiger SV Linx (24. November) und am 1. Dezember gegen die TSG Backnang (erstes Rückrundenspiel).

Jubel bei Pforzheim: Der Jubel der Mannschaft von Trainer Gökhan Gökce nach dem Sieg in Villingen war beinahe grenzenlos. Direkt nach dem Schlusspfiff feierten die CfR-Spieler gemeinsam mit ihren lautstarken Fans noch auf dem Rasen des ebm-Papst-Stadions. Anschließend gingen die Jubelgesänge der Gästefans in der Kabine weiter. Manch ein Zuschauer im Friedengrund hatte fast den Eindruck, die Pforzheimer wären schon Meister. „Das war natürlich ein nicht unbedingt erwarteter Sieg für uns. Ich hoffe, dieser Erfolg gibt uns einen weiteren Schub, dass wir uns bis zur Winterpause noch weiter verbessern können“, sagte Pforzheims Trainer. Immerhin rückten die Goldstädter bis auf drei Punkte an den Tabellensechsten FC 08 Villingen heran.

Benedikt Haibt und Tobias Weißhaar: Der Kapitän und der Mittelfeldspieler waren gehandicapt in das Heimspiel der Nullachter gegen Pforzheim gegangen. Haibt plagte sich mit einer Schulterverletzung aus dem Spiel bei den Stuttgarter Kickers herum und bei Weißhaar wurde deutlich, dass der Mittelfeldstratege nach seinem überstandenen Bänderriss noch Zeit benötigt. „Wir hoffen, dass beide am Samstag in Ilshofen wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen“, sagt Trainer Jago Maric.

Dragan Ovuka: Das Fehlen des Nullacht-Innenverteidigers, der bisher eine bärenstarke Saison spielt, trat gegen den 1.CfR Pforzheim klar zum Vorschein. „Pforzheim hatte mit Dominik Salz und Stanley Ratifo zwei körperlich sehr starke Stürmer, die immer wieder den Ball gut behaupteten. Da wurde schon deutlich, dass uns mit Dragan Ovuka ein wichtiger Spieler fehlte. Er ist für uns aufgrund seiner Klasse und körperlichen Präsenz nicht zu ersetzen“, lobte Sportvorstand Arash Yahyaijan den gegen Pforzheim zum Zuschauen verdammten Innenverteidiger. Ovuka saß gegen Pforzheim die gelb-rote Karte aus dem letzten Auswärtsspiel bei den Stuttgarter Kickers ab.

Mögliche Neuzugänge: Nullacht-Sportvorstand Arash Yahyaijan ist in Kontakt mit einem offensiven Mittelfeldspieler, der über Drittliga-Erfahrung verfügt. Dem Spieler wurde auch schon ein Angebot unterbreitet. „Wir liegen derzeit in den Vorstellungen noch auseinander“, betont Yahyaijan. Zeitdruck bestehe nicht. “Es liegt jetzt bei dem Spieler, ob er unser Angebot angeht. Einen Schnellschuss wollen und werden wir ohnehin nicht machen“, gibt sich Arash Yahyaijan entspannt. Der Sportvorstand blickt gleich nach vorne. „Ein Spieler allein bringt uns sowieso nicht entscheidend weiter. Wir wollen zwei bis drei Spieler holen, die uns langfristig auch weiterhelfen“, will Yahyaijan insbesondere in der Winterpause die Fühler noch weiter ausstrecken.

