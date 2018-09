von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: SSV Reutlingen – FC 08 Villingen (Samstag, 14 Uhr). Nach dem 2:1-Erfolg gegen Spielberg am Mittwochabend wartet nun ein echter Hochkaräter auf den FC 08 Villingen: Tabellenführer Reutlingen mit dem Toptorjäger und ehemaligen Nullachter Cristian Giles, der in fünf Spielen bislang stolze fünf Treffer erzielte.

„Ich bin mit dem Start in die Saison absolut zufrieden. Wenn mir jemand vor der Runde zehn Punkte nach fünf Spielen angeboten hätte, hätte ich die sofort genommen“, sagt Nullacht-Trainer Jago Maric. Aus diesem Grunde fahre man am Samstag ohne jeden Druck ins Stadion an der Kreuzeiche. Maric: „Wir haben dort nichts zu verlieren.“ Zwar ist Reutlingen eine absolute Spitzenmannschaft, aber auch die müssen erst mal gegen uns gewinnen. Und das wollen wir ihnen so schwer wie nur möglich machen.“

Für den derzeitigen Höhenflug des Ex-Zweitligisten sieht Maric vor allem Trainer Teo Rus verantwortlich: „Ich schätze ihn sehr. Er hat dort Ruhe reingebracht und hat ein klares Konzept, das er durchsetzt.“ Außerdem haben die Reutlinger mit dem Ex-Villinger Cristian Giles einen Stürmer verpflichtet, der momentan fast nach Belieben trifft. „Wir haben Cristian nicht gehen lassen, weil er sportliche Defizite hatte, sondern schlicht des Geldes wegen“, sagt Maric. Natürlich sei der Spanier ein toller Stürmer, der gegen seinen ehemaligen Verein sicher hoch motiviert antrete. „Aber wir kennen ihn auch ganz gut“, schmunzelt Maric. Man habe Respekt vor Giles, der durch den FC 08 in Deutschland habe Fuß fassen können. „Wir haben ihm gewissermaßen die Türen geöffnet, auch wenn wir natürlich vergangene Saison auch sehr davon profitiert haben.“

Die Reutlinger Mannschaft besteht aber aus weitaus mehr Fußballern. Sukzessive wurde der Kader verstärkt, um nach Jahren des Darbens zumindest einmal an die Tür der Regionalliga anklopfen zu können. Soweit ist es natürlich noch nicht, aber mit einem Erfolg gegen die Nullachter würde sich der SSV außer der Verteidigung der Tabellenführung einiges an zusätzlichem Selbstvertrauen holen. Das zeichnete die Reutlinger auch beim 1:0 am Mittwochabend in Ravensburg aus, wo sie allerdings Marco Di Biccari durch eine Gelb-rote Karte verloren. Der Routinier ist beim Spiel gegen Villingen gesperrt.

Beim Team von FC 08-Coach Jago Maric, bei dem Manuel Stark und Nicola Leberer am Mittwoch eine Pause bekamen, sieht es personell gut aus. Der Kader ist komplett. Welche Änderungen er vornehmen wolle, wollte der Cheftrainer noch nicht sagen, nur so viel: „Wir werden eine gute Mannschaft aufbieten können.“

