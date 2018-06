von Christof Kaltenbach und Stefan Ummenhofer

Fußball: Der FC 08 Villingen gab einen weiteren Neuzugang für die

U 23-Mannschaft bekannt. Abdullah Cil wechselt vom Verbandsliga-Absteiger FC Bad Dürrheim zum Landesliga-Vizemeister. Der 21-jährige Offensivspieler absolvierte in der vergangenen Verbandsliga-Saison 21 Partien für die Kurstädter und erzielte dabei sieben Tore. Villingens U 23-Trainer Marcel Yahyaijan freut sich über den Neuzugang: „Abdullah ist jung, talentiert und sehr ehrgeizig. Somit passt er perfekt ins Konzept unserer Mannschaft.“

Am Samstag starten die Oberliga-Mannschaft und das Landesliga-Team der Nullachter ab 11 Uhr gemeinsam in die Saisonvorbereitung. Bereits am Sonntag (14 Uhr) steht für den Oberligisten gegen Bezirksligist SV Villingendorf das erste Testspiel auf dem Programm. Voraussichtlich werden alle Neuzugänge dabei sein. Von den etablierten Spielern fehlen Manuel Stark, Tevfik Ceylan und Damian Kaminski.

Cheftrainer Jago Maric, der in der kurzen Sommerpause „zumindest gelegentlich“ abschalten konnte, freut sich insbesondere auf die neuen Akteure: „Es sind junge, hungrige Spieler – und wir werden etwa 16 Leute auf einem ähnlichen Niveau haben.“ Maric freut sich zudem auf die Vorbereitungsphase, räumt aber auch ein: „Ein, zwei Wochen länger hätte die Pause schon noch sein können.“

In Villingendorf dürfte der Trainer ein breites Spektrum von Spielern einsetzen: „Alle, die mitfahren, sollen auch spielen können.“ Größere Verletzungsprobleme gibt es derzeit nicht, sieht man einmal von Danilo Cristilli ab, dessen Genesung wohl noch länger braucht als ursprünglich gehofft.

Der Sportliche Leiter Mario Ketterer geht davon aus, dass der FC 08 mit diesem Kader in die Oberliga-Saison geht: „Wir schlagen auf dem Transfermarkt nur noch einmal zu, wenn jemand sowohl sportlich als auch vom Geldbeutel her zu uns passen sollte.“

Nach drei weiteren Testspielen (gegen SC Freiburg II, FC Kreuzlingen und Offenburger FV) sowie drei Turnier-Teilnahmen (in Furtwangen, Laufenburg und Bahlingen) wird es am 8. August erstmals ernst. In der 1. Hauptrunde des Südbadischen Pokales spielt der FC 08 beim Sieger der Qualifikationspartie SC Markdorf gegen SV Denkingen. Gewinnen die Villinger, müssen sie in der 2. Runde (22. August) bei einem Schwarzwälder Landesligisten antreten. Die möglichen Gegner sind: FC Schonach, FC Neustadt oder FC Bad Dürrheim.

In knapp zwei Wochen steht beim Traditionsverein ein wichtiger Termin abseits des Fußballfeldes an. Am Donnerstag, 12. Juli, findet im Münsterzentrum in Villingen die Mitgliederversammlung statt. An diesem Abend werden beim FC 08 gleich mehrere Führungspositionen neu gewählt:. Präsident, Vorstand Geschäftsführung, Vorstand Sport, Vorstand Strategie/Marketing und Vorstand Finanzen. Wolfgang Holzinger war 2017 zwar für weitere zwei Jahre als Finanz-Vorstand der Nullachter gewählt worden. Der 70-Jährige wird dieses Amt jedoch aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig abgeben.

