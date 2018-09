von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: Wenn's läuft, dann läuft's. Auch der FC Nöttingen konnte die Erfolgsserie des FC 08 Villingen nicht stoppen. „Wenn wir noch das 2:2 kassiert hätten, wäre ich dennoch nicht unzufrieden gewesen“, sagte Nullacht-Trainer Jago Maric nach dem 2:1-Erfolg bei den Nordbadenern, der in den Schlussminuten noch leicht in Gefahr geriet. Das eigentliche Lob gab es derweil von Ex-Profi Michael Wittwer: „Villingen hat letztlich verdient gewonnen, da gibt es nichts daran zu deuteln“, sagte Nöttingens Trainer. Es herrscht also weiter Hochstimmung bei den Nullachtern, doch ein Zwischenfall trübte die Laune auf der Rückfahrt kräftig: die schwere Knieverletzung von Stjepan Geng.

Sorge um Geng: Der in den letzten Partien überragende Mittelfeldmann, der das zwischenzeitliche 2:0 der Nullachter aus 25 Metern mit einem Traum-Freistoß erzielt hatte, musste nach 53 Minuten verletzt vom Feld und wurde noch am Samstag im Krankenhaus vorstellig. Eine endgültige Diagnose steht auch nach einem Arztbesuch am Montag noch aus, sie dürfte erst nach einem MRT-Termin erfolgen. „Wir rechnen mit einer längeren Pause für Stjepan“, sagte Arash Yahyaijan, Sportlicher Leiter des FC 08. Geng leide unter heftigen Schmerzen, der Meniskus sei in Mitleidenschaft gezogen. Auch wenn die Nullacht-Verantwortlichen hoffen, dass die unselige Serie an Kreuzbandrissen nicht fortgesetzt wird, befürchten sie doch, dass Geng vor der Winterpause nicht mehr oft auflaufen wird.

Lob für Maric: Abgesehen davon hat sich der FC 08 nach schwächerem Start (ein Punkt aus zwei Partien) inzwischen in eine beachtliche Form gespielt. „Was Jago mit dieser Mannschaft erreicht, ist aller Ehren Wert. Man muss ihn auch mal in aller Öffentlichkeit ganz deutlich loben“, so Yahyaijan. Nach den Abgängen von Cristian Giles, Nedzad Plavci und Pablo Gil und der Tatsache, dass nun vom aktuellen Kader auch schon drei wichtige Akteure (Frederick Bruno und Stjepan Geng sind verletzt, Tevfik Ceylan hat bei den Villingern aufgehört) nicht mehr zur Verfügung stehen, befinde sich der FC 08 auf einem sehr guten Weg, der keine Selbstverständlichkeit sei. „Trotz allem ist diese Spielzeit eine Übergangssaison. Wir sollten uns nicht mit zu hohen Erwartungen belasten“, so Yahyaijan. Dennoch nehme man natürlich jeden Sieg gerne mit. Die Mannschaft sei sehr homogen und auch das Team der Verantwortlichen harmoniere ausgezeichnet. Deshalb lobt der Sportliche Leiter seinen Trainer noch einmal: „Jago hat, seit er hier Trainer ist, einen Punktedurchschnitt von 2,1 erzielt – das können nicht viele von sich sagen.“

Führungsspieler: Die Tatsache, dass es derzeit so gut läuft, liegt auch daran, dass die Lücke jener Führungsspieler, die den Verein verlassen hatten, von anderen Akteuren gefüllt wurde, die vergangene Saison noch nicht so deutlich im Blickpunkt standen. „Wie sich etwa Dragan Ovuka entwickelt hat, ist vorbildlich“, so Yahyaijan. Der Defensivakteur sei schon immer gut gewesen, habe sein Potenzial aber zuletzt noch mehr ausgeschöpft. Dies gelte auch für die in Topform befindlichen Benedikt Haibt oder Tobias Weißhaar, die zusammen mit Ovuka und Torwart-Routinier Christian Mendes absolute Führungsspieler seien.

Probetrainings: Die vermutlich langwierige Verletzung von Stjepan Geng veranlasst die Verantwortlichen des FC 08 dazu, auf dem Transfermarkt nachzulegen. „Wir hatten letzte Woche schon einen Testspieler da, dem wir ein Angebot vorgelegt haben. Leider konnten wir uns nicht mit ihm einigen“, berichtet Yahyaijan. Auch in den nächsten Wochen würden immer mal wieder vereinslose Akteure im Friedengrund vorspielen. Yahyaijan: „Wenn uns einer zusagt und finanzierbar ist, sagen wir nicht nein.“ Sollte es sich um einen kreativen Mittelfeldmann handeln, dann wohl nach dem Geng-Aus erst recht nicht. Auch bei einem Stürmer wären die Nullachter nicht abgeneigt. Mit Kamran Yahyaijan, der jetzt zweimal volle 90 Minuten in der U 23 absolviert hat und am Samstag im Derby gegen den SV Oberachern wieder eine Option im Oberliga-Team wäre, hätte man in der Offensive aber noch ein weiteres Eisen im Feuer.

