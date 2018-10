von Maurice Sauter

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: SV Weil – FC 08 Villingen 1:3 (0:2). (mst) Die A-Jugend des FC 08 Villingen löste die Pflichtaufgabe beim Tabellenletzten in Weil zwar mit 3:1, bekleckerte sich jedoch nicht mit Ruhm. "Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit der Art und Weise aber nicht", resümiert FC 08-Trainer Mustafa Gürbüz. In den ersten acht Minuten vergaben die Schwarzwälder zwei große Chancen, nahmen dann aber das Tempo aus der Partie und luden die Gastgeber zu Konterchancen ein. "Nach etwa 40 Minuten haben die Jungs gemerkt, dass es so nicht weitergehen konnte", so Gürbüz. Prompt gingen die Villinger per Doppelschlag von Kevin Hasimovic und Jonas Zimmermann vor der Pause mit 2:0 in Führung. Mit dem dritten Treffer, den Philip Braun per Kopf erzielte, machten die Villinger den Sack zu. Weils Gegentreffer zum 1:3 (53.) war nur noch Ergebniskosmetik. Aus einer mittelmäßigen Villinger Mannschaft hob Trainer Gürbüz einen Spieler hervor. "Kevin Hasimovic spielt schon seit Wochen sehr stark und war mit einem Tor und einer Vorlage bester Mann. Er hat als einziger konstant gut gespielt." Mit dem Auswärtserfolg verbesserten sich die Nullachter auf Rang fünf, mit nur drei Zählern Rückstand auf die Spitze. Tore: 0:1 (42.) Hasimovic, 0:2 (45.) Jonas Zimmermann, 0:3 (48.) Braun, 1:3 (53.). ZS: 50. SR: Francesco Natale (Kleines Wiesental).

