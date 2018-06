von SK

Fußball-Oberliga: Der FC 08 Villingen präsentiert einen weiteren Neuzugang: Yanick Haag wechselt zu den Nullachtern in den Friedengrund. Der 23-jährige Rechtsaußen spielte zuletzt beim ZFC Meuselwitz in der Regionalliga Nordost und ist der Bruder des bereits verpflichteten Patrick Haag. In der Jugend spielte Yanick für die TSG Hoffenheim und für Waldhof Mannheim.

Yanick Haag absolvierte in der abgelaufenen Saison 31 Spiele und erzielte sieben Tore. Im Jahr zuvor hatte er in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in 30 Spielen 17 Mal getroffen. "Yanick trotz seiner erst 23 Jahren eine echte Verstärkung", freute sich FC 08 Villingens Sportlicher Leiter, Mario Ketterer, über die Zusage des Angreifers, dem auch Angebote von anderen Vereinen vorlagen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein