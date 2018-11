von Markus Peiker und Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: Obwohl der FC 08 Villingen beim Regionalliga-Absteiger Stuttgarter Kickers die zweite Saisonniederlage kassierte, sind sich die Verantwortlichen sicher, dass dieses 0:2 die Mannschaft nicht aus der Bahn wirft.

Beeindruckende Atmosphäre: „Unsere Mannschaft hat nicht gut ins Spiel gefunden. Sie war sicherlich auch von der Kulisse, der Stimmung und dem Stadion beeindruckt“, sagt Arash Yahyaijan, Sportlicher Leiter der Nullachter. In der Tat: Die „Blauen“ vom Degerloch begannen sehr selbstbewusst und flößten dem Gegner in der Anfangsviertelstunde Respekt ein. „Außerdem hat Mijo Tunjic den Unterschied ausgemacht“, verwies Yahyaijan auf den bulligen Torjäger der Kickers, der mit seiner Erfahrung und körperlichen Präsenz ein ständiger Unruheherd für die Villinger Abwehr war.

Ampelkarte: Der auch im Duell bei den Kickers zuverlässige Nullacht-Innenverteidiger Dragan Ovuka hatte mit Tunjic eine richtige „Kante“ als Gegenspieler. Tunjic spielte in vielen Szenen eiskalt seine Erfahrung aus. So gab es nach einem Zweikampf in der ersten Halbzeit ein Wortgefecht zwischen Ovuka und Tunjic, bei dem der 30-jährige Kickers-Stürmer provozierte und vehement einen Strafstoß forderte. „Da hätte ich mich zurückhalten müssen, diese gelbe Karte war überflüssig“, übte Ovuka im Nachhinein Selbstkritik an seiner Reaktion. Mit Gelb vorbelastet ging es fortan in weitere „heiße“ Duelle mit dem Kickers-Torjäger. In der 69. Minute folgte die Szene, in der Ovuka vom Platz flog. Nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld lieferte sich der Nullacht-Innenverteidiger mit Tunjic ein Laufduell, bei dem der körperlich robuste Kickers-Stürmer recht schnell den Halt verlor. Die Konsequenz: gelb-rote Karte für Ovuka und für Tunjic mehr Freiräume, die der Angreifer in der 83. Minute zum entscheidenden 2:0 nutzte. „In diesen Szenen hat man all die Erfahrung eines Profis gesehen. Da müssen wir noch dazulernen“, sagte Arash Yahyaijan.

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt: Nach der Partie versammelten sich die meisten der Kickers-Spieler im schönen VIP-Raum der Kickers im obersten Stock der Haupttribüne. Auch das Schiedsrichtergespann mit Hauptschiedsrichter Tobias Endriß (Bad Ditzenbach) war zugegen und beim gemeinsamen Essen (Curryhühnchen und Reis) gab es eine herzliche Umarmung zwischen dem Referee und Tunjic. Ob sich der Kickers-Torjäger bei Endriß für die, zu seinen Gunsten ausgefallenen Entscheidungen bedankte oder ob sich beide lediglich so gut kennen, konnte dem intensiven Austausch nicht entnommen werden.

Begnadigt: Eine Überraschung gab es auf dem Mannschaftsbogen der U 23 des FC 08 beim Landesligaspiel gegen den SV Denkingen (0:0). Seit seinem freiwilligen Rückzug Ende August stand Teyfik Ceylan erstmals wieder in der Villinger Elf. Damals hatte der Offensivakteur „Motivationsprobleme“ geltend gemacht, worauf die Nullachter angekündigt hatten, Ceylan werde nicht mehr für den Verein auflaufen. Ceylans Comeback vorausgegangen war ein Gespräch mit dem Sportlichen Leiter Arash Yahyaijan: „Teyfik ist vergangene Woche zu mir gekommen und hat sich entschuldigt.“ Der 25-Jährige habe berichtet, er sei voller Motivation, wieder für seinen Verein aufzulaufen. Yahyaijan: „Jeder hat eine zweite Chance verdient. Wir sind ein familiärer Club und nach Rücksprache mit Trainer Jago Maric sind wir zum Schluss gekommen, dass Tevfik es nochmal bei uns versuchen darf.“ Für die Oberliga-Mannschaft komme Ceylan bis auf Weiteres allerdings nicht infrage. Bis zur Winterpause soll er in der U23 spielen und in der Vorbereitung auf die Rückrunde die Gelegenheit bekommen, sich in der 1. Mannschaft anzubieten. Yahyaijan: „Entscheidend war, dass Teyfik sich zuvor nichts hat zuschulden kommen lassen und jetzt von sich aus auf uns zugegangen ist.“ Ceylan hat bereits 154 Oberligaspiele für den FC 08 bestritten und 39 Tore erzielt.

Neuverpflichtung möglich: Unabhängig davon ist der FC 08 auf der Suche nach Neuzugängen, möchte sich dabei aber nicht unter Druck setzen. So ist man derzeit in Verhandlungen mit einem offensiven Mittelfeldakteur, der über Drittliga-Erfahrung verfügt. Yahyaijan: „Es ist aber noch nichts sicher. Falls der Spieler zu uns wechselt, wäre das erst in der Winterpause der Fall.“

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein