Fußball-Oberliga: Ziemlich viel Neues bekam der Zuschauer beim ersten Heimspiel des FC 08 Villingen zu sehen und zu hören: Das zum Leben erweckte Zebra-Maskottchen namens Massai, den neuen Stadionsprecher Hans-Peter Jerhof, der auch die Pressekonferenz moderierte (und Bernd Lösselt in beiden Funktionen ablöste), die Stadionzeitung „Steilpass“ im neuen Gewand – und eben auch eine deutliches 0:3 gegen Freiberg. Die Niederlage sorgte angesichts der gewohnten Heimstärke des FC 08 für Entsetzen beim immerhin 900 Köpfe zählenden Publikum sorgte. Dementsprechend verhalten war die Stimmung nach der Partie, während – auch das ist eine Neuerung – die U23 der Nullachter FC 08 45 Minuten später gegen Markdorf antrat und zumindest für ein Erfolgserlebnis (3:0) sorgte.

Hohe Erwartungen: „Die Erwartungen in Villingen sind genauso hoch wie bei uns“, sagte Freibergs Trainer Ramon Gehrmann. Nach 25 guten Minuten kassierten die Villinger ein bitteres Gegentor, von dem sich der Vizemeister der vergangenen Saison nicht mehr erholte. Eine ineffektive Offensive, garniert mit einzelnen, konsequent bestraften Schnitzern im Defensivbereich – das rächte sich gegen den hoch eingeschätzten Gegner. FC 08-Trainer Jago Maric appellierte nach der Partie an alle Beteiligten, die Erwartungshaltung nicht zu hoch zu setzen und seinem Team Zeit zu geben. „Wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen.“ Freibergs Coach ließ sich derweil trotz des Sieges nicht von seinem großen Respekt für den FC 08 abbringen und sagte zu Maric: „Ich erwarte euch da, wo du uns erwartet hast vor diesem Spiel.“ Und das heißt: ziemlich weit oben.

Wird nachgelegt? Das erste Heimspiel der Villinger hätte auch anders verlaufen können. Dafür hätten sich die Nullachter allerdings ein paar Chancen herausspielen müssen. Im letzten Drittel des Spielfeldes klappte jedoch noch zu wenig. Die Laufwege stimmten nicht, die heikle Zone im gegnerischen Strafraum war kaum besetzt, Flanken landeten nicht dort, wo sie sollten. Personelle Gründe dafür gab es: Damian Kaminski (saß nach seiner Rückenverletzung wieder auf der Bank) fehlte ebenso wie der offensive Kreativmann Tobias Weißhaar (Prellung) und der gesperrte Yannick Haag. Kamran Yahyaijan konnte nach seiner Verletzung immerhin in der zweiten Halbzeit wieder Spielpraxis sammeln. Auch Benedikt Haibt lief auf, spielte allerdings nur unter Schmerzen. Fehlt aber nicht dennoch nach den Abgängen von Nedzad Plavci und Cristian Giles ein Stürmer mit Zug zum Tor? In den nächsten Tagen wird sich entscheiden, ob der FC 08 noch einmal nachlegen kann – ein Offensivmann war gestern im Probetraining. Hier muss aber neben der Leistung auch die Verträglichkeit für den Vereins-Geldbeutel stimmen.

Beobachtung: Unter den Besuchern im Friedengrund befand sich am Samstag auch Martin Braun, langjähriger Trainer beziehungsweise Sportlicher Leiter des FC 08. Nicht nur die Sehnsucht nach Villingen trieb den Ex-Profi ins Stadion. Vielmehr ging es in seiner Eigenschaft als Sportlicher Leiter der Stuttgarter Kickers auch darum, Gegner zu beobachten. Die Nullachter seien nicht drei Tore schlechter gewesen, befand Braun. Für den Regionalliga-Absteiger aus Stuttgart hat die Saison auch nicht optimal begonnen: Auf ein 0:0 zuhause gegen Nöttingen folgte am Sonntag trotz spielerischer Überlegenheit ein 1:3 in Oberachern.

Verbandspokal: Nach der Niederlage benötigen die Nullachter wieder ein Erfolgserlebnis. Die Chance dafür ist bereits am Mittwoch. In der 2. Hauptrunde des südbadischen Verbandspokales gastiert der Vorjahresfinalist um 18 Uhr beim FC Neustadt.

