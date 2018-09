von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: Obwohl der FC 08 Villingen auch im zweiten Heimspiel drei Gegentore kassierte, war die Stimmung am Samstag im Friedengrund wesentlich besser als beim 0:3 gegen Freiberg. Die Zuschauer sahen beim 6:3-Erfolg gegen den FC Germania Friedrichstal gleich sechs Treffer der Heimmannschaft und somit ein Neun-Tore-Spektakel, so dass sie sicherlich zufrieden nach Hause gingen. Es hätten gut und gerne acht oder neun Treffer für den FC 08 sein können, denn die Abwehr der Friedrichstaler war löchrig, was die Gastgeber auch reichlich nutzten. Damit haben die Nullachter sieben Punkte aus vier Spielen geholt. Falls sie am Mittwoch auch die ziemlich unberechenbaren Spielberger schlagen sollten, darf man getrost von einem gelungenen Saisonstart der Villinger sprechen.

Mann des Tages: Mit einem Hattrick, der gleichzeitig seine ersten Oberliga-Tore überhaupt bedeutete, war Neuzugang Nico Tadic Mann des Tages. Der vom FC Bad Dürrheim gekommene Allrounder wurde diesmal im Mittelfeld aufgeboten und war für den kurzfristig erkrankten Tobias Weißhaar in die Startelf gerutscht. Mit dem Dreierpack unterstrich Tadic seine Ambitionen. „Wir sind stolz auf Nico. Er ist körperlich topfit und hat sich schnell an die höhere Spielklasse gewöhnt“, sagt der Sportliche Leiter des FC 08, Arasch Yahyaijan. Er sei sicher, dass Tadic trotz seiner drei Treffer auf dem Teppich bleiben werde. Schließlich sei der Fußball sehr schnelllebig. Yahyaijan: „Mal bist du für die Fans der Held, mal der Depp.“ Und das variiere von Woche zu Woche.

Individuelle Fehler: Über die drei Gegentreffer war der Sportliche Leiter hingegen nicht glücklich – „auch wenn ich lieber 6:3 als 1:0 gewinne“. Klar sei aber auch, dass man vor allem den jungen Spielern Fehler zugestehen müsse – so wie etwa Nicola Leberer, der das zwischenzeitliche 2:1 verschuldet hatte. Der ansonsten bislang souverän auftretende 22-Jährige, der vom SC Freiburg II gekommen war, erhielt die volle Rückendeckung von Yahyaijan: „Es ist doch klar, dass Leute, die aufgrund von Verletzungen lange keine Spielpraxis mehr hatten, nicht wie eine Maschine funktionieren. Wir stärken allen den Rücken. Vor allem die jungen Akteure bekommen von uns alle Zeit, die sie brauchen.“

Probetrainings: Immer wieder tauchen derzeit Probespieler beim FC 08 Villingen auf. Dies war nicht nur in den Tagen vor der Wechselfrist (31. August) der Fall. Von den zuletzt getesteten Akteuren zeichnet sich bis jetzt allerdings kein eindeutiger Neuzugang ab. Yahyaijan: „Ein Defensivmann hat uns überzeugt. Es ist aber noch offen, ob wir ihn verpflichten.“ Da der Spieler zuletzt im Ausland tätig war, wäre ein Wechsel auch jetzt noch möglich. Yahyaijan: „Es werden demnächst wieder zwei Spieler im Probetraining sein. Wir wollen uns einen Überblick verschaffen, auch im Hinblick auf mögliche Neuverpflichtungen in der Winterpause.“ Unter Druck sehe man sich nicht – auch nicht, nachdem Tevfik Ceylan nicht mehr für den FC 08 auflaufen wird. Ein neuer Verein für den 25-Jährigen ist derweil nicht in Sicht.

Breiter Kader: Bleiben die Nullachter von größerem Verletzungspech verschont, scheint der Kader trotz des Ceylan-Abschieds breit genug. In dieser Hinsicht sieht es beim Team von Trainer Jago Maric derzeit wieder gut aus. Tobias Weißhaar kann gegen Spielberg möglicherweise schon wieder eingesetzt werden. Bei Yanick Haag, der am Samstag mit Problemen im Leistenbereich vorsichtshalber ausgewechselt wurde, soll sich ein möglicher Einsatz im Laufe des Dienstags entscheiden.

Druck: Weniger positiv gestaltet sich bislang die Saison für den eigentlichen Top-Favoriten und Regionalliga-Absteiger Stuttgarter Kickers mit Sportdirektor Martin Braun, der auch schon bei Villingen als Trainer und Sportlicher Leiter tätig war. Die „Blauen“ kassierten am Samstag beim alten und neuen Tabellenführer Bahlinger SC eine 1:2-Niederlage und haben nach vier Spielen nur vier Punkte auf dem Konto. Hinzu kommt noch das Aus im Württembergischen Pokal nach einem 0:1 nach Verlängerung zu Hause gegen den Ligakonkurrenten Backnang. Am Mittwoch stehen die Kickers gegen Oberliga-Schlusslicht Normannia Gmünd schon gewaltig unter Druck.

Singler trifft . . . Julian Singler | Bild: Singler, Julian Julian Singler stammt aus Villingen und wird demnächst beim SÜDKURIER ein Volontariat beginnen. Heute will er in seinem Fragespiel "entweder – oder" von FC 08 Villingens Neuzugang Yanick Haag einiges wissen – zum Beispiel, welche Fernsehsendung er bevorzugt und wessen Musik er lieber hört. Video: Julian Singler

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein