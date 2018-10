von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: 1. Göppinger SV – FC 08 Villingen (Samstag, 14 Uhr). Sportlich läuft es weiter rund beim FC 08 Villingen: Das 6:1 im Pokal gegen Verbandsliga-Spitzenreiter Offenburger FV war in dieser Deutlichkeit nicht zwingend zu erwarten – und in der Liga schwimmen die Nullachter ohnehin auf einer Erfolgswelle.

„Wir fahren ohne Druck nach Göppingen“, betont Trainer Jago Maric. Dafür aber mit ziemlich viel Selbstbewusstsein. Das wird auch nötig sein, denn die Württemberger sind ein unangenehmer Gegner, vor allem zuhause. „Das ist eine kompakte Mannschaft, vor der wir auf der Hut sein müssen“, warnt Maric.

Etwas haben die beiden Vereine gemein: Jeweils ein Leistungsträger fällt mit einem Kreuzbandriss aus. Bei Göppingen ist dies der torgefährliche Domenico Botta, bei den Nullachtern Mittelfeldmann Stjepan Geng, der am heutigen Freitag in Bayern operiert werden soll. Ob der 25-jährige Kroate in dieser Saison überhaupt noch zum Einsatz kommt, ist derzeit offen.

Seit dieser Woche ist das Villinger Lazarett aber noch um zwei Namen reicher: Torhüter Christian Mendes verletzte sich am Mittwoch beim Warmmachen und trat unter Schmerzen den Weg ins Krankenhaus an, wo ein ausgekugelter Finger diagnostiziert wurde. In Göppingen steht daher auf jeden Fall Nachwuchsmann Jonas Huchler zwischen den Pfosten. „Er ist sehr talentiert und hat unser vollstes Vertrauen“, betont Maric gegenüber dem 20-Jährigen, der aus der A-Jugend des SC Freiburg zu den Villingern stieß und bereits gegen den OFV das Tor hütete.

Ob Patrick Haag, der am Mittwoch wegen einer Rippenprellung kurzfristig hatte passen müssen, am Samstag wieder auflaufen kann, ist eher unwahrscheinlich, aber nicht völlig ausgeschlossen. Im Zweifelsfall stünde Mauro Chiurazzi für die Position des linken Außenverteidigers parat. Er lieferte mit seinen zwei Treffern gegen Offenburg überzeugende Argumente, erneut auf dem Platz zu stehen. Auch Kamran Yahyaijan, der gegen Offenburg wieder erste Einsatzminuten bekam, wäre eine Option.

Überhaupt: Solange sich die Nullacht-Offensive weiter so torgefährlich präsentiert, muss dem Trainerteam nicht bange sein – auch nicht vor dem Pokal-Viertelfinale, das an Allerheiligen (1. November) ausgetragen werden soll. Wie der Südbadische Fußball-Verband am Donnerstag mitteilte, findet die Auslosung vermutlich an diesem Wochenende statt. Mit im Topf sind außer dem FC 08 auch noch die anderen drei Oberligisten aus Bahlingen, Linx und Oberachern, die sich am Mittwoch allesamt durchsetzten.

Villingen und Göppingen haben übrigens noch etwas gemeinsam: Beide waren Mitte der Woche im Pokal im Einsatz. Während der FC 08 souverän das Viertelfinale erreichte, musste Göppingen mit 1:3 dem Ligakonkurrenten aus Freiberg den Vortritt lassen. Von der Spielbelastung her haben die Nullachter also bei der Auswärtsfahrt nach Württemberg keinen Nachteil. Einzig der schrumpfende Kader könnte sich irgendwann negativ auswirken.

