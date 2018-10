von SK

Fußball-Landesliga: FC Singen 04 – FC 08 Villingen II (Mittwoch, 17 Uhr). (daz) Zu einer etwas späteren Stunde als gewohnt wollen die Villinger am Mittwoch im Nachholspiel am Hohentwiel ihren guten Saisonstart fortsetzen. „Ich habe Singen in dieser Saison noch nicht gesehen und von Trainerkollegen unterschiedliche Meinungen über die Stärke der Mannschaften erfahren. Fakt ist, Singen hat die Qualität, um unter die besten drei Teams der Liga zu kommen. Wir müssen wieder sehr konzentriert auftreten. Uns sollte entgegenkommen, dass der Gegner mitspielen will und sich nicht verbarrikadieren wird“, sagt 08-Trainer Marcel Yahyaijan.

Den jüngsten 4:0-Erfolg der Villinger gegen Hilzingen hat Yahyaijan wohlwollend zur Kenntnis genommen und verteilte danach viel Lob. „Ich war sehr zufrieden mit den Leistungen. Wir haben fußballerisch sehr sauber gespielt“, betont der Coach und bezieht sich auf eine Passqualität und gute Entscheidungen bei Ballbesitz. Nicht zuletzt deshalb verteilt Yahyaijan „ein Kompliment an alle“. Seine Elf habe ein hohes Niveau über 90 Minuten gezeigt.

Möglicherweise wird Yahyaijan am Mittwoch ein, zwei Spieler an die erste Mannschaft abgegeben, die im Pokal-Achtelfinale in Villingen gegen Offenburger FV spielt. So auch Schlussmann Jonas Huchler. Mit Lavdrim Amiti und Marcel Bender bieten sich weitere Torhüter an. Kein Thema ist der zuletzt starke A-Jugendspieler Furkan Sari, der wegen einer Rippenprellung ausfällt. Dafür gibt Yahyaijan dem ebenfalls noch bei den A-Junioren einsatzbaren Niklas Heini eine Mitreisegarantie. „Es gibt keinen Grund, die große Rotationsmaschine anzuwerfen. Wenn überhaupt, zeichnen sich nur punktuell kleinere Veränderungen ab. Wir werden mit einer starken Mannschaft antreten und wollen den Rückstand zu Spitzenreiter Überlingen verkürzen“, kündigt der 08-Coach an. Aktuell haben die Villinger vier Punkte weniger als die Überlinger, allerdings auch ein Spiel weniger ausgetragen.

Yahyaijan freut sich auf ein Wiedersehen mit dem Ex-Nullachter Christian Jeske. Yahyaijan selbst wird anschließend gleich nach Duisburg zur Trainerfortbildung weiterreisen. Aufgrund der Partie in Singen hat er sich einen Tag beurlauben lassen.

