von SK

Fußball-Landesliga: FC Überlingen – FC 08 Villingen II 1:0 (1:0). (gh) Die Partie wurde den Erwartungen eines Spitzenspiels gerecht, wobei Villingen den besseren Start hatte. Mit teilweise sehenswerten Spielzügen sah sich Überlingen in der Anfangsphase in die Defensive gedrängt. Außer durch einige Freistöße gelang es den Gästen jedoch nicht, die kompakte Hintermannschaft der Gastgeber ernsthaft in Gefahr zu bringen. Da anschließend auch Überlingen besser ins Spiel fand, entwickelte sich eine rassige Partie.

In Minute 22 verhinderte Walser mit einer Rettungsaktion auf der Linie den Villinger Führungstreffer. Rund eine Viertelstunde später gelang Kuczkowski mit einer sehenswerten Freistoßvariante der Gastgeber aus 18 Metern die Führung.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte Überlingen mehr vom Spiel und erarbeitete sich Tormöglichkeiten. Die größte Chance bot sich Bock (52.), der nach einem schönen Spielzug am glänzend reagierenden Gästetorhüter Bender scheiterte. Sein Gegenüber Negrassus (57.) verhinderte den Ausgleich, als er aus kurzer Distanz eine Möglichkeit von Yahyaijan entschärfte. Auch in Minute 65 blieb Negrassus Sieger gegen Yahyaijan, als dieser freie Fahrt auf das Überlinger Tor hatte. In der Schlussphase verstärkten die Gäste ihre Angriffsbemühungen und setzen die Überlinger noch mehr unter Druck. Überlingen boten sich so Kontermöglichkeiten. Da diese ungenutzt blieben, musste Überlingen gegen die nicht nachlassenden Villinger bis zum Schlusspfiff um den Sieg zittern. Tor: 1:0 (35.) Kuczkowski; ZS: 200; SR.: Fuhry (Denzlingen); Bes. Vork.: GR Zölle (90./FC 08).

FC 08 Villingen II: Bender, Campisciano, Zölle, Passarella (62. Cil), Jerhof (82. Jallow), Crudo, Cakici (62. Morreale), K. Yahyaijan, Wagner, Effinger (62. Sarr), Rief.

