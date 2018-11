von Holger Rohde

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – SV Denkingen 0:0. (olg) Keine Tore und keinen Sieger gab es im Topspiel des Tabellenführers gegen den Zweiten. Villingen verschenkte dabei zwei Punkte, weil die Elf eine Vielzahl an Möglichkeiten nicht nutzte. "Wir haben in den ersten Minuten nicht unser Können abgerufen und danach beste Chancen vergeben. Die Einstellung stimmte. Es war ein glücklicher Punkt für Denkingen", resümierte 08-Trainer Marcel Yahyaijan. Die Villinger Abwehr stand wieder kompakt und ist nun seit 476 Minuten ohne Gegentreffer. Die kampfstarken Gäste ließen bis zum Seitenwechsel nur drei Toraktionen zu. Diese hatten Ceylan, Wagner und Cil. Nach der Pause blieb Villingen am Drücker und gab spielerisch, läuferisch und offensiv den Ton an. Zölle (48.) köpfte über die Latte und Bak scheiterte am Schlussmann (56.). Heini verfehlte mit einem Flachschuss das Ziel (64.). Die Gastgeber blieben geduldig, doch der Treffer wollte nicht fallen. In Minute 90 flankte Wagner in den Strafraum, doch den Schuss von Passarella hielt der Torhüter mit einer Glanzparade. SR: P. Ernst (Sinzheim); ZS: 70.

FC 08 Villingen II: Amiti, Sari (62. Heini), Ceylan, Wagner, Campisciano, Cil (46. Crudo), Zölle, Morreale, Passarella, Jerhof (84. Jallow), Bak (66. Sarr).

