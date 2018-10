von Holger Rohde

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – FC Hilzingen 4:0 (2:0) (olg) Villingen feierte einen verdienten und ungefährdeten Sieg. Bei einer Vielzahl von weiteren Tormöglichkeiten wäre ein höherer Erfolg möglich gewesen. 08-Trainer Marcel Yahyaijan sagte: "Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung. Fußballerisch war es sehr gut. Die Jungs haben die taktischen Vorgaben umgesetzt. Läuferisch waren wir ganz stark. Wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen."

Villingen startete mit 19 Akteuren im Kader. Einen Wechsel gab es auf der Torhüterposition. Da Marcel Bender fehlte, kam nicht etwa Lavdrim Amiti zum Zug, sondern aus dem Oberliga-Kader Jonas Huchler. Er sollte Spielpraxis sammeln. Huchler verlebte einen ruhigen Spätnachmittag, da seine Vorderleute in der Abwehr konzentriert und konsequent agierten. Hilzingen war zu schwach, um nach vorne Druck aufzubauen. Ebenso war die spielerische Überlegenheit der Hausherren in allen Belangen sichtbar. Umso wichtiger für Coach Yahyaijan, dass seine Spieler keine Zitterpartie daraus machten. Der Ballbesitz wurde in viele Chancen umgesetzt. Mit Abschlusserfolg. Timo Wagner (18.) sorgte für die 1:0-Führung. Diese bauten die Nullachter in Minute 31 durch Marcel Jerhof auf 2:0 aus. Es hätten drei, vier Tore mehr sein können.

Villingen wollte nach dem Seitenwechsel die schnelle Entscheidung. Das gelang nach gut einer Stunde. Wagner wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Den Elfmeter verwandelte Manuel Passarella zum 3:0. Die Partie war gelaufen, der Gast versuchte sich in Schadensbegrenzung. Villingen ließ zwar noch etliche Möglichkeiten liegen, die Gesamtleistung stimmte jedoch taktisch, läuferisch und kämpferisch. In der Nachspielzeit setzte Passarella mit dem 4:0 den Schlusspunkt. Tore: 1:0 Wagner (18.), 2:0 Jerhof (31.), 3:0 Passarella (FE/63.), 4:0 Passarella (90.+2). ZS: 200. SR: Matthias Heilig (Erzingen).

FC 08 Villingen II: Huchler, Wagner, Rief, Cakici (71. Bak), Campisciano (63. Effinger), Sarr, Cil (85. Jallow), Jerhof, Crudo, Passarella, Morreale.

