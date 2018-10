von SK

Fußball-Landesliga: FC Singen 04 – FC 08 Villingen 1:0 (0:0). (mab) Die Villinger konnten in diesem Nachholspiel ihre Ausgangsposition in der Tabelle nicht verbessern und bleiben nach der knappen Niederlage auf Platz drei. Die Gastgeber erwischten einen guten Start und wollten gleich zu Beginn zeigen, wer Herr im Hause ist. Nach einer Viertelstunde gab es die erste Ecke für die Gäste, die auch gleich für Gefahr sorgte. Der Villinger Cakici zielte aber zu hoch. Auf der Gegenseite gab es die erste schöne Kombination, als Martinelli von der rechten Seite gefährlich in die Mitte flankte und Kukic fand. Dessen Kopfball ging jedoch knapp am Tor vorbei (19). Ein Jeske-Freistoß aus 20 Metern in zentraler Position brachte ebenfalls nicht den gewünschten Erfolg. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatten nochmals die Schwarzwälder eine Möglichkeit, doch Cil kam die berühmte Fussspitze zu spät. Ein unterhaltsames Spiel ging somit torlos in die Pause.

Nach dem Wechsel wurden die Gäste stärker. Cil hatte erneut eine gute Möglichkeit, doch er scheiterte (56.). Auf der anderen Seite machte es Martinelli besser. Er nahm den Ball auf der linken Angriffseite auf, ließ einen Gegenspieler aussteigen und schlenzte den Ball aus 20 Metern unhaltbar ins lange Toreck (59.). Es folgte eine sehr intensive Phase, in der beide Teams nicht zurücksteckten und den Zuschauern beste Unterhaltung boten. Immer wieder gab es gute Offensiv-Szenen auf beiden Seiten, doch ein weiteres Tor wollte nicht fallen. In der Nachspielzeit wurden die Singener wegen einer angeblichen Abseitsposition zurückgepfiffen. So blieb es beim knappen aber keineswegs unverdienten 1:0 für die Gastgeber. Tor: 1:0 (59.) Martinelli. Bes. Vork.: Gelb-Rot Kukic (FC Singen) wegen wiederholten Foulspiels. Zuschauer: 150. Schiedsrichter: Leroy Gallus, Freiburg.

FC 08 Villingen II: Bender, Cakici, Heini (80. Schulze), Wagner, Effinger (80. Cardoso), Rief, Campisciano, Cil, Sarr (68. Home), Passarella, Jerhof.

