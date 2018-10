von SK

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – FV Walbertsweiler-Reng. 2:0 (0:0). (olg) Nach drei Punkteteilungen in Folge feierten die Villinger wieder einen Sieg. Ein Doppelschlag binnen nicht einmal 120 Sekunden entschied die Partie zugunsten der Elf von Trainer Marcel Yahyaijan. „Der Sieg für uns ist wichtig und verdient. Wir standen in der Abwehr gut und haben bis zum Schluss daran geglaubt, dass wir noch einen Treffer erzielen können“, bilanzierte der 08-Trainer. Seine Mannschaft blieb zum achten Mal ohne Gegentor und ist nun wieder, nach den drei Unentschieden, vier Spiele ungeschlagen mit Blick auf die Tabellenspitze. Bei den wenigen Gegentreffern ist auch die Torwart-Rotation ein Garant für Sicherheit. Diesmal stand wieder Marcel Bender für Lavdrim Amiti zwischen den Pfosten.

Sorgen breitete dem Trainer und den Zuschauern zunächst wieder nur die Offensivabteilung. Über 70 Minuten wollte kein Tor fallen und die Chancen blieben wie in den vergangenen Wochen in mehreren Partien ungenutzt liegen. Nicht umsonst hatten die Nullachter in fünf der letzten sieben Begegnungen nicht mehr ins Schwarze getroffen. Das steckte offenbar auch in den Köpfen fest. Im weiteren Spielverlauf wollte der Knoten nicht platzen. Ein weiteres 0:0 bahnte sich lange an. Die Heimmannschaft biss sich immer und immer wieder die Zähne aus und versuchte vergeblich die Gästeabwehr zu knacken.

In der letzten Viertelstunde aber klappte es doch noch. Manuel Passarella erzielte in Minute 75 das viel umjubelte 1:0. Beflügelt von diesem Treffer schüttelte der Gastgeber den Ballast ab, setzte nach und konsternierte die Gäste keine zwei Minuten später. Diesmal war Stefano Campisciano zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Beide Tore fielen nach Standards. Beim 1:0 flankte Timo Wagner, Passarella köpfte ein. Auch das 2:0 war ein Kopfball. Mit den Treffern war die Partie entschieden. Die Villinger ließen nichts mehr anbrennen und schaukelten den sechsten Saisonsieg sicher nach Hause. Tore: 1:0 Passarella (75.), 2:0 Campisciano (77.). SR: Remigiusz Baran (Weil); Zuschauer: 100.

FC 08 Villingen II: Bender, Wagner, Rief, Zölle, Campisciano, Jerhof, Effinger (55. Heini), Morreale, Passarella (79. Cil), Crudo (74. B. Bak), F. Chiurazzi (84. Lulic).

