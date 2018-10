von SK

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – FV Walbertsweiler-Reng. (Samstag, 17.30 Uhr). (daz) Viermal gingen die Villinger bei einem Torverhältnis von 1:2 zuletzt ohne Sieg vom Platz. Gegen den Tabellenelften soll diese kleine Negativserie enden, wobei FC 08-Trainer Marcel Yahyaijan eines deutlich macht: „Unsere vorrangige Zielsetzung ist, Spieler für den Oberliga-Kader zu entwickeln. Natürlich wollen wir auch Spiele gewinnen, doch die Ausbildung steht im Vordergrund. Diesbezüglich sind wir aktuell nach zwölf Spielen weiter, als in der vergangenen Saison, obwohl wir weniger Punkte haben.“

Die Gäste mischten in den vergangenen zwei Spielzeiten an der Tabellenspitze mit, mussten aber im Sommer zwei wichtige Akteure nach Pfullendorf abgegeben. „Sie haben noch immer eine gute Landesliga-Elf, die jeden Gegner in Schwierigkeiten bringen kann, durch fünf Punkteilungen allerdings etwas den Anschluss verloren hat“, ergänzt Yahyaijan. Im Training unter der Woche änderte der Villinger Coach nichts. Die A-Jugendspieler Furkan Sari und Niklas Heini, zwei große Talente, duften diese Woche mit der Oberliga-Elf trainieren. Sie werden jedoch wohl am Samstag in der Landesliga spielen. Im Tor zeichnet sich wieder ein Wechsel ab. Lavdrim Amiti wird wohl wieder für Marcel Bender weichen müssen.

