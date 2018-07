Fußball: (daz) Mit einem 2:1-Erfolg in Immendingen stieg Landesliga-Vizemeister FC 08 Villingen II am Samstag in die Vorbereitungsspiele ein. Viele Konkurrenten sehen die Villinger nach der tollen Saison 2017/18 und den guten personellen Möglichkeiten als einen Favoriten für die Meisterschaft an. Davon will Trainer Marcel Yahyaijan naturgemäß nichts wissen. „Wir hatten einen größeren personellen Umbruch. Zudem sind in der Staffel jetzt drei Verbandsliga-Absteiger, die alle Qualität mitbringen. Die Staffel ist um einiges stärker einzuschätzen und ich sehe fünf, sechs Teams, die alle Chancen zum Aufstieg haben. Wir befinden uns noch in einem Findungsprozess, der sicher noch anhalten wird. Wir sind kein Favorit“, sagt Yahyaijan.

Zehn Abgängen stehen zehn Zugänge gebenüber. Mit Bernd Seckinger, der bisher im Nachwuchsbereich des FC 08 arbeitete, hat Yahyaijan zudem einen neuen Co-Trainer.

Auch wenn der Spielplan für die neue Saison bisher nur inoffiziell vorliegt, so erwartet die Villinger gleich ein scharfer Start. Die DJK Donaueschingen und der FC Singen werden die ersten Gegner sein. „Danach wissen wir schon, wo wir stehen“, unterstreicht Yahyaijan. Er will die kommenden Wochen nutzen, um den Findungsprozess voranzutreiben: „Die neuen Spieler müssen zunächst meine Philosophie kennenlernen. Sie müssen lernen, dass sie mehr Ballbesitz haben werden, als es in ihren bisherigen Mannschaften der Fall war.“.

Bei den externen Neuzugängen sorgt Marcel Bender für ein Kuriosum. In der vergangenen Saison erzielte er in der Kreisliga A für die SpVgg. Aldingen 27 Tore. „Wir haben ihn als Torhüter verpflichtet“, sagt Yahyaijan. Bender spielte diese Position früher in der Jugend beim SC Freiburg und der TSG Hoffenheim.

Zugänge: Abdullah Cil (FC Bad Dürrheim), Manuel Passarella (FC Schonach), Lavdrim Amiti, Alieu Sarr (beide DJK Villingen), Marcel Bender (Spvgg. Albingen), Sebastian Rief (TSV Ilshofen), Kaiwan Schulze, Laurent Sterling, Bathuan Bak, Nico Effinger (alle eigene Jugend).

Abgänge: Cever Atar (FC Bräunlingen), Justin Hynes, Zoran Kokolanski (beide Ausland), Martin Siber (TSV Nusplingen), Lukas Porsch (FC Fischbach), Volkan Bak, Mauro Chiurazzi (beide erste Mannschaft), Felix Ganter (Studium), Baris Cakici (Laufbahn beendet), Dogukan Albayrak (FSV Schwenningen).

Testspiele Mittwoch, 11. Juli: VfB Bösingen (A), Samstag, 14. Juli: Turnier in Walbertsweiler, Freitag, 20. Juli: TSG Balingen U23 (offen), Samstag, 21. Juli: FC Holzhausen (A), Mittwoch, 25. Juli: Spvgg. Trossingen (A), Sonntag, 29. Juli: SC 04 Tuttlingen (A). H=Heimspiele, A=Auswärtsspiele

