von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – SGV Freiberg (Samstag, 15 Uhr) – Zur neuen Anstoßzeit um 15 Uhr empfangen die Nullachter in ihrem ersten Heimspiel einen der Top-Favoriten der neuen Oberliga-Saison. Die SGV Freiberg spielte bereits vergangenes Jahr eine sehr gute Rolle und schloss auf Platz drei ab. Das Team von Cheftrainer Ramon Gehrmann hat sich in der Sommerpause personell noch deutlich verstärkt. Das Heimdebüt ging allerdings schief. Gegen den FV Ravensburg verlor die Mannschaft aus der Nähe von Ludwigsburg vergangenes Wochenende mit 1:2. Dafür konnte unter der Woche mit einem souveränen 6:0 im württembergischen Pokal beim Landesligisten Satteldorf Frustabbau betrieben werden.

Villingens Coach Jago Maric erwartet eine besondere Herausforderung für seine Elf: „Die Freiberger habe ich ganz oben auf der Rechnung. Das wird eine sehr schwere Partie. Freiberg hat große Qualität und ist auch in der Breite ausgezeichnet besetzt.“ In Ehrfurcht erstarren müssen die Nullachter als Vorjahreszweiter allerdings nicht. „Wir müssen auf uns schauen und mit breiter Brust an die Aufgabe herangehen“, so Maric. Aufgrund der Freiberger Ambitionen sieht er das Gästeteam unter größerem Druck als die Nullachter. „Wenn wir mutig und konzentriert zu Werke gehen, ist auch gegen Freiberg etwas drin“, so der Chefcoach.

Personell könnte es die ein oder andere Änderung geben. Die MRT-Untersuchung bei Damian Kaminski hat gestern ergeben, dass dem Stürmer nichts Gravierendes fehlt, so dass man auf ein Abklingen der Rückenbeschwerden hoffen kann. „Damian wird jetzt das Training voll mitmachen und dann entscheiden wir, ob er sogar schon gegen Freiberg Einsatzzeit bekommt“, sagt Maric. Im Zweifelsfall werde man Kaminski aber noch etwas pausieren lassen. Optionen für Samstag sind auch Kamran Yahyaijan und Patrick Haag, die gegen Backnang erst langsam mit einigen Spielminuten herangeführt wurden.

Derweil hat Tobias Weißhaar eine Verhärtung im Oberschenkel. Sein Einsatz ist fraglich. Ganz sicher nicht dabei sind Volkan Bak, der erst nach dem Wochenende aus dem Urlaub zurückkehrt, und Yanick Haag, der gegen Freiberg letztmalig eine Sperre vom Ende der vergangenen Saison absitzt.

Jago Maric hofft nicht zuletzt auch auf die Zuschauerunterstützung im Duell Vizemeister gegen Tabellendritter der vergangenen Saison. „Ich denke, unsere Fans sind neugierig auf das neue Gesicht der Mannschaft. Außerdem haben wir vergangene Saison überzeugt, so dass ich auf einen gute Zuschauerzahl hoffe“, meint der Villinger Coach.

Die Freiberger haben sich mit fünf Neuzugängen verstärkt. Zuletzt schlug das Team Anfang August noch einmal auf dem Transfermarkt zu und verpflichtete Serkan Uygun. Der 21-jährige wurde in der Jugend des VfB Stuttgart ausgebildet, spielte dort auch in der Junioren-Bundesliga sowie in der U 23. Zuletzt war der Offensivspieler beim türkischen Zweitligisten Karagümrük.

