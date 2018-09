von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – SV Oberachern (Samstag, 15 Uhr). Zwei Fragen kennzeichnen dieses Heimspiel der Villinger: Kann der FC 08 seine Siegesserie auch im südbadischen Derby gegen Oberachern fortsetzen? Und: Inwieweit belastet die schwere Knieverletzung von Mittelfeldspieler Stjepan Geng das Team von Trainer Jago Maric? Der 25-jährige Kroate erlitt einen Kreuzbandriss und einen Meniskusschaden (siehe Bericht auf dieser Seite).

An den SVO haben die Nullachter alleine schon deshalb positive Erinnerungen, weil der spektakuläre südbadische Pokal-Finalsieg – 5:3 im Mai 2016 – dem einen oder anderen noch im Hinterkopf steckt. Dafür kann man sich heute freilich nichts mehr kaufen. In dieser Spielzeit hat das Team von Trainer Marc Lerandy bislang aus acht Partien acht Punkte gesammelt, zuletzt trotzte man dem FV Ravensburg auf eigenem Platz ein 0:0 ab. Auswärts sieht die Bilanz für die Ortenauer bislang allerdings nicht sehr positiv aus. In sämtlichen vier Punktspielen zog Oberachern in dieser Saison den Kürzeren.

Nullacht-Coach Jago Maric rechnet mit einer schweren, vielleicht sogar zähen Begegnung und appelliert an sein Team wie auch an das Publikum, Ruhe zu bewahren: „Oberachern ist definitiv keine schlechte Mannschaft und wird alles versuchen, bei uns zu punkten.“ Der Trainer erwartet von seinem Team vor allem eines: „Wir müssen mit breiter Brust und reichlich Selbstbewusstsein in die Partie gehen.“ Wobei Selbstbewusstsein allerdings nicht mit fehlender Konzentration oder gar Überheblichkeit zu verwechseln sei. Maric: „Dann erleben wir unser blaues Wunder.“ Stattdessen will das Team für Stjepan Geng gewinnen – „nicht nur, weil er ein toller Spieler, sondern auch ein feiner Kerl ist“, so der Coach.

Personell wird mit Gengs Ausfall eine größere Lücke ins Mittelfeld gerissen, zumal nur noch Tobias Weißhaar ähnlich kreatives Potenzial besitzt. Weißhaar wartet derweil immer noch auf seinen Nachwuchs, wird aber vermutlich morgen zur Verfügung stehen. Weitere Verletzte sind außer Frederick Bruno, der ebenfalls viele Wochen ausfallen wird, derzeit nicht zu beklagen. „Dennoch habe ich nicht allzu viele Optionen“, gibt Maric zu bedenken. Trotz der prekären Personalsituation wäre denkbar, dass in der Defensive mit Hinblick auf das Pokalspiel am Mittwoch gegen den Offenburger FV etwas rotiert wird. Maric: „Es kommt in dieser Phase auf jeden Einzelnen an“. Auch vergangenes Jahr, so ruft der Coach in Erinnerung, habe man eine personell schwierige Phase überstanden, weil das Team noch enger zusammengerückt sei. Immerhin: Mauro Chiurazzi steht wieder zur Verfügung. Auch Kamran Yahyaijan ist nach zwei Einsätzen in der U23 wieder eine Option im Oberliga-Team, wenn auch wohl nicht gleich von Anfang an.

Die beiden Partien am Samstag und Mittwoch sind für Maric richtungsweisend: „Wenn wir beide Spiele gewinnen, können wir bis zur Winterpause in Ruhe arbeiten.“

