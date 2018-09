von Maurice Sauter

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: SG Rot-Weiß Weilheim – FC 08 Villingen 1:1 (1:1). (mst) Die Villinger kamen vor rund 200 Zuschauern in Weilheim trotz klarer Überlegenheit nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Den besseren Start erwischten die Gastgeber, die nach fünf Minuten einen Villinger Ballverlust im Spielaufbau mit einem blitzschnellen Konter zur frühen Führung bestraften. In der Folge übten die Nullachter hohen Druck auf den Weilheimer Abwehrriegel aus und kamen zum verdienten Ausgleich: Niklas Heini köpfte eine Alimanovic-Flanke zum 1:1 ein. In Hälfte zwei dominierte Villingen weiter, scheiterte aber entweder am Pfosten, an der Latte oder am überragenden Weilheimer Torhüter. „Der gegnerische Schlussmann hat ein Megaspiel gemacht. Kompliment dafür. Allerdings ärgert es uns, dass wir nur einen Punkt mitnehmen. Wir waren in der Offensive nicht clever genug“, kommentiert FC 08-Trainer Mustafa Gürbüz die Partie. Tore: 1:0 (5.), 1:1 (43.) Heini. ZS: 200. SR: Leonardo Vallone (Albbruck).

B-Junioren Verbandsliga: FV Lörrach-Brombach – FC 08 Villingen 1:2 (1:2). Die U 17 des FC 08 Villingen feierte einen wichtigen und umkämpften Sieg in Lörrach. Bereits zu Beginn vergaben die Nullachter mehrere gute Chancen zur Führung. Die Strafe folgte in Minute 35, als die Gastgeber wie aus dem Nichts in Führung gingen. Erik Törtelyi stellte aber noch vor der Pause durch einen Lupfer nach Vorarbeit von Vittorio Lettieri den Ausgleich her. Sieben Minuten nach dem Seitenwechsel bediente Max Raufer Erik Törtelyi mit einem Diagonalball, und der Schütze des Ausgleichstreffers machte den Doppelpack perfekt. In der Schlussphase drängte Lörrach auf den Ausgleich, Villingen rettete den Auswärtserfolg aber gekonnt über die Zeit. „Der Sieg ist verdient, weil wir über 70 Prozent Spielanteile hatten und Lörrach wenig am Spiel beteiligt war. Dieser Sieg war nicht einfach, aber enorm wichtig“, freute sich FC 08-Trainer Sascha Duffner über den ersten Saisonerfolg. Tore: 1:0 (35.), 1:1 (39.) Törtelyi, 1:2 (47.) Törtelyi. ZS: 70. SR: Nicolas Preinl (Kandern).

C-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – SV Weil 2:0 (1:0). Die Villinger C-Junioren gewannen auch das zweite Spiel der neuen Saison souverän mit 2:0. Gegen den SV Weil dominierten die Jungs von Trainer Daniel Miletic zwar, blieben fußballerisch allerdings unter ihren Möglichkeiten. „Mit dem Spiel nach vorne war ich nicht ganz zufrieden. Wir haben die Bälle leichtfertig verloren und mussten daher viele zusätzliche Meter laufen. Da haben wir noch Steigerungspotenzial“, sagte Miletic. Das 1:0 nach 20 Minuten erzielte Lars Ganzhorn per Lupfer nach schöner Vorarbeit von Marvin Waldvogel. Den Deckel zu auf eine einseitige Partie machte Jason Sisic mit einem Distanzschuss in den Winkel in Minute 53. Tore: 1:0 (20.) Ganzhorn, 2:0 (53.) Sisic. ZS: 80. SR: Thomas Engel (Furtwangen).

