von SK

Fußball-Oberliga: (kat/mp) Aufatmen beim FC 08 Villingen. Mit dem Erfolg beim FV Ravensburg tankten die Nullachter neues Selbstbewusstsein. Zugleich zeigte der Vizemeister der vergangenen Saison, dass er in der Offensive einiges mehr zu bieten hat, als noch eine Woche zuvor bei der Heimniederlage gegen Freiberg.

Verdienter Sieg: Partie gedreht beim Tabellenführer – was will man mehr? Aus einem 0:1-Rückstand machten die Nullachter im Ravensburger Wiesenthal-Stadion noch einen 2:1-Sieg. Dadurch stürzten sie die Oberschwaben auch von der Tabellenspitze. Für die Trainer beider Mannschaften, Jago Maric (Villingen) und Steffen Wohlfahrt (Ravensburg), war der Villinger Erfolg verdient. Allerdings haderte Wohlfahrt mit Schiedsrichterin Caroline Wacker. Die rote Karte für seinen Innenverteidiger Philipp Altmann nach einem Foulspiel an Benedikt Haibt stufte er als völlig übertrieben ein. „Diese Entscheidung war viel zu hart“, monierte der Ravensburger Trainer. Hingegen meinte Maric in der Pressekonferenz: „Die rote Karte kann man schon geben, weil unser Spieler, wenn er nicht gefoult wird, allein auf das gegnerische Tor zusteuert.“ Nach dieser Aussage ging ein Raunen durch den Ravensburger VIP-Raum. Sportvorstand Arasch Yahyaijan war begeistert vom Auftritt der Villingern: „Hut ab, wie die Mannschaft gekämpft und sich den Sieg verdient hat“.

Ceylan will nicht mehr: In Ravensburg fehlte überraschend Tevfik Ceylan. „Nach dem Pokalspiel in Neustadt vergangene Woche kam Tevfik auf uns zu und erklärte, er habe Motivationsprobleme und einige interne Dinge würden ihm nicht gefallen“, erklärte Yahyaijan, warum der Offensivspieler im dritten Oberliga-Spiel nicht im Kader war. Ceylan selbst wollte sich zu diesen „internen Gründen“ nicht äußern. Der 25-Jährige besitzt beim FC 08 einen gültigen Vertrag bis 2020, den der Verein nicht gewillt ist, aufzulösen. „Dies haben wir ihm auch so mitgeteilt. Am Trainingsbetrieb, egal, ob im Oberliga- oder im Landesligakader kann er weiter teilnehmen“, erklärt Yahyaijan. Sollte Ceylan bis zum 31. August (Ende der Transferzeit) zu einem neuen Verein wechseln wollen, wären die FC 08-Verantwortlichen gesprächsbereit. Allerdings stellt Yahyaijan klar: „Nur, wenn dieser Verein auch bereit wäre, eine entsprechende Ablösesumme zu zahlen.“ Der Sportvorstand schließt aus, dass Ceylan bei den Nullachtern derzeit als Spieler noch eine Zukunft hat. Über einen Vereinswechsel hat sich Ceylan nach eigenen Angaben, „noch keine Gedanken gemacht“, fügt jedoch an: „Wenn ein Angebot kommt, würde ich mir das überlegen.“

Die Entscheidung von Tevfik Ceylan kam auch deshalb überraschend, weil er in den ersten vier Pflichtspielen der Villinger immer in der Startelf stand. Zudem ist er auch im Nachwuchsbereich der Nullachter engagiert und gehört dort zum Scouting-Team. Offenbar ist noch offen, wie es in diesem Bereich weitergeht. „Das müssen wir noch besprechen“, sagte Ceylan.

Spieler im Probetraining: Unabhängig von der Personalie Ceylan werden in dieser Woche externe Spieler zum Probetraining bei den Nullachtern erwartet. Drei vereinslose Spieler werden definitiv kommen. Bei einem ist noch fraglich, ob dessen bisheriger Verein die Zustimmung gibt. Ob die Nullachter einen oder mehrere aus diesem Quartett verpflichten werden, ist noch offen. „Wir haben bei den drei vereinslosen Spielern keinen Zeitdruck, da wir sie auch nach dem 31. August noch verpflichten könnten“, sagt Yahyaijan. Sollte sich jedoch ein herausragender Spieler präsentieren, müssten die Nullachter wohl dennoch schnell handeln, denn auch die Konkurrenz könnte die Fühler ausstrecken. Der Sportvorstand stellt im Übrigen klar, dass es sich bei den vier Spielern „nicht ausschließlich um Offensivspieler handelt.“

Blick voraus: Die Nullachter haben nun mit Aufsteiger Germania Friedrichstal (Samstag, 1. September) und dem SV Spielberg (Mittwoch, 5. September) zwei Heimspiele vor der Brust. „Der Sieg in Ravensburg war natürlich sehr wichtig, aber jetzt gilt es in den Heimspielen nachzulegen, damit wir danach eine gute Ausgangsposition für die nachfolgenden Spiele haben“, betont Maric. Selbstläufer dürften aber beide Partien nicht werden. Am Samstag feierte Friedrichstal gegen Mitaufsteiger Normannia Gmünd den ersten Saisonsieg und Spielberg holte bei Titelkandidat SGV Freiberg den ersten Saisonpunkt.

