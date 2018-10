von Stefan Ummenhofer

Fußball, Südbadischer Pokal, Achtelfinale: FC 08 Villingen – Offenburger FV (Mittwoch, 15.30 Uhr). Dieses Duell ist trotz des aktuellen Klassenunterschieds ein Derby-Klassiker mit langer Tradition. Der FC 08 Villingen empfängt am Mittwoch im Pokal-Achtelfinale den Offenburger FV, seines Zeichens seit Samstag Tabellenführer der Verbandsliga Südbaden. „Das wird ein richtig schweres Spiel“, macht sich Nullacht-Trainer Jago Maric keine Illusionen. Er versucht auch nicht, die Bedeutung der Partie kleinzureden: „Das Spiel ist für uns alle sehr wichtig.“ Bei einem Sieg überwintert Villingen im Pokalwettbewerb, was psychologisch rund um den Friedengrund eine große Bedeutung hat. Schließlich wollen die Nullachter endlich wieder Luft im DFB-Pokal schnuppern.

Während die Oberliga-Konkurrenten Bahlinger SC (beim Bezirksligisten Hegauer FV), SV Oberachern (beim Landesligisten SG Dettingen-Dingelsdorf) und SV Linx (beim Landesligisten FC Teningen) in ihren gleichzeitig ausgetragenen Partien klarer Favorit sind, haben es die Nullachter ungleich schwerer, aber dafür Heimvorteil. Maric: „Zuhause kennt man den Platz besser und hat die Zuschauer im Rücken. Das ist schon ein Vorteil. Aber Garantien gibt es keine, wie wir vorletzte Saison gegen Rielasingen gemerkt haben.“

Gegen den OFV hat der FC 08 bereits in der Vorbereitung auf diese Spielzeit eine Testpartie bestritten – und prompt verloren, so dass definitiv alle gewarnt sein dürften. Zudem haben die Ortenauer am letzten Spieltag die Tabellenführung in der Verbandsliga übernommen, da der Freiburger FC mit 0:4 gegen Radolfzell patzte. Außerdem hat der OFV den aus Oberachern gewechselten Fabian Herrmann in seinen Reihen. Seine neun Treffer in sieben Partien sind eindrucksvolles Zeugnis seiner Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Mit Kapitän Marco Petereit (sieben Treffer) hat Offenburgs Trainer Florian Kneuker einen weiteren Akteur in seinen Reihen, der die Qualitäten eines „Knipsers“ hat.

„In die Zweikämpfe gehen, lange Wege machen, hochkonzentriert sein“ – das sind die Rezepte, die Maric seinen Akteuren mitgibt. Oder, zusammengefasst: „Wir müssen genauso agieren wie in den letzten Wochen.“ Und das möglicherweise nicht nur über 90, sondern eventuell sogar über 120 Minuten. Danach allerdings sollten die Nullachter in Führung liegen, denn bei einem Unentschieden nach Verlängerung würde der Offenburger FV ins Viertelfinale einziehen.

Personell dürfte sich bei den Nullachtern wenig ändern. Mit Kamran Yahyaijan, der eine leichte Zerrung auskurieren muss, fällt allerdings eine weitere Option in der Offensive weg. Dafür kann sich Trainer Maric eventuell vorstellen, in der vom Personal her einigermaßen gut ausgestatteten Defensive eine Änderung vorzunehmen. Sicher ist das nicht, sicher ist dafür etwas anderes: „Wir werden definitiv 100 Prozent geben und wollen zeigen, dass wir etwas mehr Qualität als der Gegner haben.“ Als positiv erachtet es Maric auch, dass es in seinem Team ein paar Akteure in seinem Kader gibt, die bereits Erfahrung im DFB-Pokal haben. „Sie wissen, wie toll das Ziel ist, das man mit einem Südbadischen Pokalsieg erreichen kann.“

Klar ist, dass der aufgrund der Verletzten (unter anderem Stjepan Geng, dessen Trikot das Team nach dem 1:0 gegen Oberachern hochhielt) nicht allzu üppig bestückte Kader in einer „Englischen Woche“ ein Nachteil sein kann. Von allzu schnellen Neuverpflichtungen will man im Nullacht-Lager aber dennoch Abstand nehmen.

Ein Neuzugang steht bei den Nullachtern derzeit nicht vor der Tür, dafür bereitet man gerade ein paar Vertragsverlängerungen mit aktuellen Leistungsträgern vor. Vielleicht werden die ersten Namen schon am Mittwoch bekannt gegeben – am besten nach einem Sieg vor einer ordentlichen Zuschauerkulisse.

