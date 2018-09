von Werner Feisst

Fußball-Oberliga: „Ich habe kein gutes Gefühl.“ So hatte Stjepan Geng auf die Frage geantwortet, ob er nach der Verletzung beim 2:1-Sieg des FC 08 Villingen in Nöttingen Schlimmeres befürchte. Der Mittelfeldspieler sollte leider recht behalten. Geng erlitt bei dem Zweikampf mit einem Nöttinger einen Kreuzbandriss und einen Meniskusschaden am rechten Knie. Diese bittere Diagnose ergab eine MRT-Untersuchung am Donnerstagmorgen in Tuttlingen.

Kreuzbandriss – das ist eine schlimme Verletzung für jeden Fußballer. Auch Geng wird mit einer rund sechsmonatigen Zwangspause rechnen müssen. „Das tut mir unendlich leid für den Jungen. Stjepan war in den vergangenen Wochen einer unserer wichtigsten Spieler“, sagte FC 08 Villingens Sportvorstand Arash Yahjaiyan. Auch beim Spiel in Nöttingen hatte der Kroate geglänzt und mit einem herrlichen Freistoß den zweiten Villinger Treffer erzielt. In der 53. Minute fand der Gala-Auftritt des 25-Jährigen ein jähes Ende. „Wir müssen schauen, dass Stjepan so schnell wie möglich operiert wird“, sagte Yahjaiyan. Es wird lange dauern, bis Geng seiner Mannschaft wieder helfen kann.

Mit Frederick Bruno (Fußbruch) und Tevfik Ceylan (spielt nicht mehr für den FC 08) haben die Villinger in dieser Saison nun schon drei Fußballer, die nicht mehr zur Verfügung stehen. „Das ist ein Problem, denn unser Kader ist ohnehin nicht üppig besetzt“, sagt Yahjaiyan. Da stellt sich die Frage nach Verstärkungen, die auch bei den Verantwortlichen des FC 08 immer stärker ins Blickfeld rückt. Weil die Nullachter für solche Zwischenfälle gewappnet sein wollten, haben sie seit geraumer Zeit einige Testspieler zum Training eingeladen. Dabei hinterließ so mancher Vorspieler einen nachhaltigen Eindruck. „Ich könnte schon heute einen verpflichten und habe ein, zwei Kandidaten im Auge. Allerdings müssen wir uns erst beraten, ob wir das zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt wollen oder unseren eigenen Leuten aus der zweiten Reihe eine Chance geben“, sagt Yahjaiyan. Womöglich wird schon bei der Vorstandssitzung am heutigen Freitagabend eine Entscheidung fallen.

Mit Kreuzbandrissen sind die Villinger schon seit Jahren geplagt. Schon die FC 08-Spieler Damian Kaminski, Manuel Stark, Gianluca Reho und Danilo Cristilli (beide nicht mehr im Kader) erlitten in den vergangenen zwei Jahren solch schwere Verletzungen. Und nun auch noch Stjepan Geng.

