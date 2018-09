von SK

Fußball-Oberliga: FC Nöttingen – FC 08 Villingen 1:2 (0:2). (mp) Der FC 08 Villingen bleibt in der Erfolgsspur. Auch beim Ex-Regionalligisten FC Nöttingen setzten sich die Nullachter mit 2:1 durch und festigten mit nun 17 Punkten ihren vierten Platz. Allerdings könnten die Schwarzwälder den Erfolg teuer bezahlt haben, da Stjepan Geng zu Beginn der zweiten Halbzeit mit einer Knieverletzung ausschied. Der Mittelfeldspieler war noch am Samstagabend im Krankenhaus, eine Diagnose gibt es allerdings erst am Montag.

FC 08-Trainer Jago Maric nahm gegenüber dem Spiel gegen Bissingen (3:1) eine Änderung in seiner Startaufstellung vor. Nicola Leberer begann für Daniel Wehrle. Die Gastgeber machten vor 420 Zuschauern in den ersten Minuten viel Druck und erspielten sich zwei gute Chancen, die allerdings ungenutzt blieben. Umso überraschender fiel die Gästeführung in Minute acht. Nach einem langen Ball in die Schnittstelle der gegnerischen Abwehr setzte sich Yanick Haag durch und überwand Nöttingens Torhüter Robin Kraski.

Diese frühe Führung spielte in die Karten der Gäste, die sechs Minuten später nachlegten. Der schon seit einigen Wochen in Topform spielende Stjepan Geng erhöhte mit einem platzierten Freistoßtreffer auf 2:0 für die Villinger. Nöttingen zeigte sich, ob dieses frühen Rückstandes, geschockt. Die Schwarzwälder dagegen unterstrichen in der Folgezeit eindrucksvoll, dass sie derzeit auf einer Erfolgswelle schwimmen und traten sehr selbstbewusst auf. Allerdings gab es eine erste Schrecksekunde für die Gäste. Valentin Vochatzer erlitt nach einem Kopfballduell eine Platzwunde, konnte aber mit einem Kopfverband weiterspielen. In der 37. Minute hätten die Nullachter für eine Vorentscheidung sorgen können, als Yanick Haag den dritten Treffer nur knapp verpasste. Erst in den letzten Minuten vor der Pause kam Nöttingen wieder etwas besser ins Spiel, aber Michael Schürg verpasste den Anschlusstreffer.

Mit dem klaren Vorsprung im Rücken diktierten die Gäste zunächst weiterhin die Partie. Erneut war es der starke Yanick Haag, der zum Abschluss kam, aber Kraski verhinderte mit einer tollen Parade die Vorentscheidung. Dann ein Schockmoment für die Villinger: Stjepan Geng lag nach einem Zweikampf am Boden und musste mit einer Knieverletzung das Spielfeld verlassen. Für ihn kam Daniel Wehrle.

In der Folgezeit entwickelten die Gastgeber immer mehr Druck. Nach einem Freistoß von Marco Manduzio war Nullacht-Torhüter Christian Mendes zur Stelle (63.). Auch in der 75. Minute zeigte sich der Routinier im Gästetor aufmerksam, als er gegen Jimmy Marton den Anschlusstreffer verhinderte. Zwei Minuten später folgte die beste Tat von Mendes, als er einen Distanzschuss von Riccardo di Piazza mit den Fingerspitzen noch an die Torlatte lenkte. Die Partie wurde nun hitziger, weil Nöttingen alles auf eine Karte setzte. In der 86. Minute fiel der Anschlusstreffer. Ernesto Di Santos verkürzte nach Zuspiel von Timo Brenner auf 1:2. Zwei Minuten später verhinderte Nico Tadic den möglichen Ausgleich und rettete für seinen bereits geschlagenen Torhüter per Kopf auf der Torlinie. Dies war die letzte Gelegenheit für Nöttingen, sodass es beim 2:1-Sieg für den FC 08 Villingen blieb. Tore: 0:1 Yanick Haag (8.), 0:2 Stjepan Geng (14.), 1:2 Ernesto Di Santos (86.). Zuschauer: 420. Schiedsrichter: Lars Erbst (Gerlingen)

FC 08 Villingen: Mendes, Tadic, Leberer, Ovuka, Patrick Haag, Vochatzer, Geng (53. Wehrle), Weißhaar, Haibt (90. + 3 Bak), Yanick Haag (85. Mauro Chiurazzi), Kaminski

Trainerstimmen

Michael Wittwer (FC Nöttingen). "Wir kamen gut ins Spiel und hätten in Führung gehen müssen. Danach laufen wir in einen Konter, was eigentlich nicht passieren darf. Anschließend hat Villingen sehr gut gespielt, war in den Zweikämpfen präsenter und abgeklärter. In der zweiten Halbzeit haben wir zwar alles versucht, aber insgesamt war der Sieg für Villingen verdient, weil der Gegner im Spiel in die Spitze cleverer und spritziger wirkte."

Jago Maric (FC 08 Villingen): "Kompliment an meine Mannschaft, die erneut ein gutes Spiel zeigte. Wir haben gegen eine sehr starke und erfahrene Mannschaft gewonnen. Wir wollten nicht so hoch pressen, sondern kompakt stehen. Dies ist uns gelungen. Es war ein sehr intensives Spiel von beiden Seiten. Der Schiedsrichter hätte oftmals mehr eingreifen müssen. In der zweiten Halbzeit war Nöttingen am Drücker. In dieser Phase hielt uns Torhüter Christian Mendes im Spiel. Wir hätten am Ende noch das 2:2 kassieren können, aber unser Sieg war nicht unverdient. Hoffentlich hat sich Stjepan Geng nicht allzu schlimm verletzt."