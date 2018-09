von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: Das war, unabhängig vom Ergebnis, sehr überzeugend, was der FC 08 Villingen am Samstag den 850 Zuschauern beim 3:1 gegen Bissingen bot. Auch neutrale Besucher dürften fußballerisch voll auf ihre Kosten gekommen sein. Gegen eine spielerisch starke Gästemannschaft, die ein kräftiges Wort bei der Titelvergabe mitreden dürfte, entwickelte sich eine Partie auf einem Niveau, wie man es in der Oberliga selten sieht. Dabei hielt der FC 08 nicht nur ausgezeichnet mit, sondern gewann die Partie letztlich verdient. Insgesamt war es eine homogene Villinger Darbietung aus Kampf und Spiel – und das über annähernd 90 Minuten.

Sehr zufrieden: Klar, dass FC 08-Trainer Jago Maric sehr zufrieden war. Dennoch: Ein bisschen trat der Coach, der in den letzten Spielen seine Akteure überschwänglich gelobt hatte, auf die Euphoriebremse. Vermutlich fürchtete Maric bereits eine zu große Erwartungshaltung, die er in den vergangenen Wochen mehrfach kritisiert hatte. “Wenn man bedenkt, dass wir in der Vorbereitung regelmäßig nur zwölf oder 13 Mann zur Verfügung hatten, sieht man, dass wir wohl alle nicht ganz schlecht gearbeitet haben“, sagte er. Gleichwohl: „Gegen eine solche Top-Mannschaft wie Bissingen muss alles passen, wenn man gewinnen will“, konstatierte Maric. Das Hauptaugenmerk lege er weiterhin darauf, dass sich das Team gut entwickle. Nach solchen Leistungen haben sich die Nullachter zumindest einmal in Schlagdistanz zu den vordersten Plätzen positioniert, wobei am Samstag in Nöttingen gleich der nächste dicke Brocken wartet.

Kadertiefe: Der Unterschied zwischen Villingen und Bissingen wurde beim Blick auf die Auswechselbank deutlich. Wo die Gäste mit Patrick Milchraum, Pascal Hemmerich oder Mario Di Biccari Optionen mit reichlich höherklassiger Erfahrung hatten, war dies beim FC 08 keineswegs der Fall. In der Offensive beispielsweise saß einzig und allein der junge Volkan Bak bereit, der auch noch ein paar Einsatzminuten bekam. Nachdem Daniel Wehrle gelb-rot-gefährdet zur Halbzeit aus dem Spiel genommen wurde, beorderte der Trainer Valentin Vochatzer auf Wehrles defensive Mittelfeldposition, während der junge Nicola Leberer in die Viererkette eingewechselt wurde. Das funktionierte gut. Auf Dauer könnte die im Vergleich zu Bissingen, den Stuttgarter Kickers oder auch Reutlingen fehlende Kaderbreite aber möglicherweise zum Problem werden – vor allem dann, wenn weitere Akteure ausfallen.

Julian Singler trifft FC 08-Stürmer Damian Kaminski und will von ihm wissen, welches sein Lieblingsverein ist und welche Jahreszeit er bevorzugt:

Video: Singler, Julian

Verletzungsprobleme: Auf Frederick Bruno wird der FC 08 geraume Zeit verzichten müssen – beim Defensivmann wurde ein Mittelfußbruch diagnostiziert. Auch Mauro Chiurazzi steht derzeit nicht zur Verfügung. Da Tevfik Ceylan (der am Samstag wieder privat im Friedengrund zuschaute) beim FC 08 aufgehört hat, wären weitere Ausfälle in der Offensive schwer zu kompensieren. Nur gut, dass sich Kapitän Benedikt Haibt, Neuzugang Yanick Haag, der flinke und engagierte Damian Kaminski und Regisseur Tobias Weißhaar derzeit in ausgezeichneter Form präsentieren. Manches lässt sich über den Teamgeist regeln – und der scheint sehr ausgeprägt, wie nicht nur die Jubelpyramide nach Stjepan Gengs sehenswertem 3:1-Treffer zeigte. „Ich kann mich an keinen Kader erinnern, der so gut zusammengepasst hat und wo es menschlich so gut läuft“, sagte FC 08 Villingens Sportlicher Leiter Arash Yahyaijan. Fast das gesamte Team begab sich nach dem Spiel auch noch auf einen samstagabendlichen Ausflug in die Villinger Färberstraße.

Ausgeglichen: Befragt, wie er wohl den Meisterschaftskampf in der Liga sehe, sagte Bissingens Trainer und Ex-Profi Alfonso Garcia (Unterhaching, Reutlingen), er rechne nicht damit, dass sich eine Mannschaft deutlich absetzen werde. Um halblaut schmunzelnd hinzuzufügen: „Obwohl, cool wäre es schon, wenn wir das wären.“ Insgesamt glaubt Garcia an eine ausgeglichene Runde mit etwa sechs oder sieben Mannschaften, die vorne mitspielen können. Nach der Bissinger Niederlage in Villingen und dem 0:3 des Bahlinger SC in Linx bleibt nur noch der SSV Reutlingen als einziges Team, das noch nicht verloren hat. Der SSV bekommt aber vermutlich noch drei Punkte wegen des Fehlverhaltens einiger Anhänger in Backnang abgezogen. Es bleibt also bis auf Weiteres spannend.

