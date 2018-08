von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: Ist das Glas nach dem Saisonauftakt halb leer oder halb voll? Diese Frage stellten sich die Verantwortlichen des FC 08 Villingen nach dem 1:1 bei der TSG Backnang. Mehrheitlich herrschte derweil die Meinung vor: Es ist halb voll. Er könne „gut mit dem Punkt leben“, sagte Chefcoach Jago Maric und verwies insbesondere auf die Steigerung in der zweiten Halbzeit.

Nullacht-Sportvorstand Arasch Yahyaijan nannte noch weitere Gründe: „Erstens haben wir einen Rückstand aufgeholt, zweitens haben wir derzeit personelle Probleme vor allem im Angriff, drittens haben wir letztes Jahr in Backnang verloren und viertens ist das dort ein kleiner Sportplatz mit eher unebenem Rasen. Es gibt keinen Grund, unzufrieden zu sein.“

Einigkeit: Sowohl Jago Maric als auch sein Backnanger Pendant Andreas Lechner waren sich einig, dass die Punkteteilung in einem an Torchancen eher armen Spiel gerecht war. Dem wollte auch Yahyaijan nicht widersprechen: „Insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung. Wir waren unter dem Strich vielleicht etwas näher an einem Sieg dran.“ Erste konkretere Schlüsse über die in Teilen neu zusammengestellte Mannschaft könne man ohnehin erst nach mindestens fünf Spielen ziehen. Dann besteht auch die Hoffnung, dass der Kader vor allem im Sturm wieder besser aufgefüllt ist.

Leichte Besserung: Mit Kamran Yahyaijan und Patrick Haag erhielten in den letzten 20 Minuten in Backnang zwei Spieler Einsatzzeit, die zuvor verletzt gewesen waren. Die beiden Neuzugänge sind inzwischen wieder voll im Training und dürften somit beim Heimspiel am Samstag gegen Freiberg als Optionen auf einen längeren Einsatz gelten. Derweil muss Patrick Haags Bruder Yannick noch eine weitere Partie lang seine Sperre vom Ende der vergangenen Saison absitzen. Etwas schwieriger gestaltet sich die Lage bei Damian Kaminski: Seine Rückenbeschwerden klingen nicht so richtig ab, weshalb er am Donnerstag eine MRT-Untersuchung hat, die genauere Aufschlüsse bringen soll.

Visite bei Müller-Wohlfahrt: Durchspielen konnte in Backnang hingegen Benedikt Haibt, der nach seiner Zehverletzung allmählich wieder in Schwung kommt. Durch Vermittlung von Armin Distel, dem Vorstand Marketing der Nullachter, ergatterte Haibt zwei Termine in der Praxis des bekannten Sportarztes Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (Bayern München, Deutsche Nationalmannschaft) in München. Das Fazit: Beim Kapitän sieht es gut aus.

Verstärkung? Arasch Yahyaijan tendiert dazu, die Rückkehr der angeschlagenen Akteure abzuwarten und nicht um jeden Preis eine Last-Minute-Verpflichtung bis Schließung des Transfer-Fensters (31. August) zu tätigen. „Natürlich sagen wir nicht Nein, wenn wir noch einen geeigneten Spieler zu einem guten Preis finden. Andererseits haben wir auch klar gesagt, dass wir keine Profis oder Ex-Profis mehr verpflichten wollen.“

Ausgeglichener Auftakt: Im Allgemeinen gab es am ersten Oberliga-Spieltag – mit Ausnahme des Bahlinger 7:0-Sieg bei Aufsteiger FC Germania Friedrichstal – knappe Begegnungen. So konnten die Stuttgarter Kickers als Top-Favoriten vor stolzen 2530 Zuschauern genausowenig gewinnen (0:0 gegen Nöttingen) wie der SSV Reutlingen, der sich gegen den Neuling aus Ilshofen mit einem 1:1 begnügen musste. Titelkandidat Freiberg verlor gar zu Hause gegen den FV Ravensburg mit 1:2 und wird sich umso mehr am Samstag im Villinger Friedengrund von einer anderen Seite zeigen wollen…

