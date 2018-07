von SK

Fußball: FC 08 Villingen – Offenburger FV 0:1 (0:0). Im letzten Vorbereitungsspiel über 90 Minuten kassierten die Villinger eine Niederlage. Der Oberligist unterlag in Rietheim dem Verbandsligisten Offenburger FV mit 0:1.

Ohne die verletzten Damian Kaminski (Rückenprobleme), Kamran Yahyaijan (Muskelfaserriss) und Kapitän Benedikt Haibt (Probleme mit einem Zeh) wurde von Beginn an deutlich, dass die Nullachter Probleme in der Offensive haben. „Wir haben vor der Saison sehr viel Qualität im Offensivbereich verloren und sind, aufgrund der verletzten Spieler, derzeit vorne sehr dünn besetzt“, sagte FC 08-Trainer Jago Maric nach der Partie.

Offenburg stellte sich in Rietheim als sehr kompakte Mannschaft vor. „Wir haben uns zwar auch einige Chancen erspielt, haben aber im letzten Drittel des Spielfeldes die letzte Konzentration vermissen lassen“, stellte Maric fest. Zudem leisteten die Nullachter beim Gegentreffer reichlich Mithilfe. In der 52. Spielminute unterlief dem zur Pause eingewechselten Torhüter Jonas Huchler ein Fehlpass, den die Offenburger konsequent ausnutzten. Marco Petereit traf aus rund 20 Metern zum 1:0 für die Ortenauer.

„Wir vom Trainerteam sind uns einig, dass wir in der Offensive noch nachlegen müssten. Wir müssen jetzt abwarten, wie in der Vorstandschaft darüber entschieden wird. Aber es ist natürlich auch schwer, so kurz vor dem Saisonstart noch einen Spieler zu finden, der uns weiterhelfen kann“, meinte der Villinger Coach.

Am Samstag nehmen die Nullachter am Kaiserstuhl-Cup in Bahlingen teil. Eine Woche später beginnt bei der TSG Backnang die Oberliga-Saison.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein